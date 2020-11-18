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18 Kas 2020 - 14:44- Ekonomi G: 18 Kas 2020 - 14:46

Türkiye Finans’tan öğretmenlere destek

Pandemiyle mücadelede toplumun farklı kesimlerine yönelik destekler sunan Türkiye Finans, hazırladığı yeni destek paketi ile öğretmenlere sesleniyor
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Pandeminin olumsuz etkilerine karşı Türkiye ekonomisine katkı sunmayı amaçlayan Türkiye Finans Katılım Bankası, sağlıkçılar, kamu çalışanları ve 65 yaş üstünden oluşan farklı kesimlerin ihtiyaçları için toplumsal fayda ekseninde hayata geçirdiği ekonomi destek paketlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım 2020’ye kadar geçerli olacak “Öğretmenlere Özel Destek Paketi” ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kâr paylaşım oranları, e-ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek eksta bonus puanlar, indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok faydayı bir arada sunuyor.

ÖĞRETMENLERİ UNUTMADILAR

Farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda özel destek paketler oluşturarak pandemi döneminde topluma ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, “Toplumsal fayda odaklı yaklaşımımızın devamı olarak bu dönemde önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin ihtiyaçları için yanlarında olmak istedik. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz, her koşulda büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren öğretmenlerimize de duyduğumuz bu minnetin bir yansıması olarak onlar için “Öğretmenlerimiz İşe Değil Derse Gider” diyerek özel bir destek paketi oluşturduk”dedi.
# destek

18 Kas 2020 - 14:44 - Ekonomi

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