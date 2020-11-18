TAÇ’tan sağlıklı uykular

Sağlıklı bir uyku konforu sağlayan antibakteriyel kumaşla üretilen nevresim takımları, doğadan ilham alan farklı desen ve renkleriyle yatak odalarına aynı zamanda ferah bir dokunuş yapıyor. Hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan ve son teknolojilerin ışığında tasarlanan ürünler sunan TAÇ, biyosidal içerikli antibakteriyel kumaştan üretilen nevresim takımlarını beğeniye sunuyor.
HİJYENİK KUMAŞ
Bakteri oluşumunu %99.7 oranında engelleyen nevresim takımı evlerine hijyen katmak isteyenlerin tercihi oluyor. TAÇ Antibakteriyel Nevresim Takımları yumuşacık hijyenik kumaşı sayesinde rahat bir uyku ortamı sağlarken, 60 derecede 50 yıkamaya kadar dayanıklılığını koruyor. TAÇ’ın yepyeni antibakteriyel kumaşlı ürünlerini incelemek isteyenler www.tac.com.tr’yi ve TAÇ mağazalarını ziyaret edebilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.