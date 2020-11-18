TAÇ’tan sağlıklı uykular

Sağlıklı bir uyku konforu sağlayan antibakteriyel kumaşla üretilen nevresim takımları, doğadan ilham alan farklı desen ve renkleriyle yatak odalarına aynı zamanda ferah bir dokunuş yapıyor. Hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan ve son teknolojilerin ışığında tasarlanan ürünler sunan TAÇ, biyosidal içerikli antibakteriyel kumaştan üretilen nevresim takımlarını beğeniye sunuyor.

HİJYENİK KUMAŞ

Bakteri oluşumunu %99.7 oranında engelleyen nevresim takımı evlerine hijyen katmak isteyenlerin tercihi oluyor. TAÇ Antibakteriyel Nevresim Takımları yumuşacık hijyenik kumaşı sayesinde rahat bir uyku ortamı sağlarken, 60 derecede 50 yıkamaya kadar dayanıklılığını koruyor. TAÇ’ın yepyeni antibakteriyel kumaşlı ürünlerini incelemek isteyenler www.tac.com.tr’yi ve TAÇ mağazalarını ziyaret edebilirler.