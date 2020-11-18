Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı

Pandemiyle birlikte sağlığın ne kadar değerli olduğuna dair farkındalığın artması, tamamlayıcı sağlık sigortalarına olan ilgi ve talebi de artırdı. 2019 Eylül ayında 1.2 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibari ile bu sayı 1.6 milyonu geçti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetini kişiselleştirilebilen bir deneyime dönüştüren Sompo Sigorta, Covid-19 dahil olmak üzere tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı. Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, pandeminin sektöre etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

SALGIN HASTALIKLAR

Hastalıkların ve tedavi maliyetlerinin sağlık sigortalarının önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Şenol Ortaç, “Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyacın artması kaçınılmaz. Bu yıl yaşadığımız pandemi gösterdi ki, tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk. Biz de bu anlamda ciddi bir talep yoğunluğuyla karşılaştık. 2019 Eylül ayında 1.1 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibari ile bu sayı 1.6 milyonu geçti. Bugün itibariyle 577 adede ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. Sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirket olarak, hızla büyüyen bu alanda son bir yılda sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme gösterdik. Bu durum hem kurumumuz hem de sektörümüzün sürdürülebilir karlılık hedefleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Sompo Sigorta olarak bu alana yatırım yaparak tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerimizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürdük.” dedi.