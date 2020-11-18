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18 Kas 2020 - 14:49- Eğitim G: 18 Kas 2020 - 14:50

Migros’tan “E-Doktor” hizmeti

  Migros, tüm Türkiye’de geçerli olan “e-doktor” hizmeti ile Anadolu Sağlık Merkezi’nin deneyimli uzman hekimleriyle hastaneye gitmeden online görüntülü görüşme imkanı sağlıyor.
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Migros, sağlık alanında önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. Migros ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğinde başlatılan “e-doktor” hizmeti kapsamında, Migros müşterileri hastaneye gitmeden Anadolu Sağlık Merkezi’nin uzman hekimleri ile online görüntülü görüşme yapabiliyor.

MİGROS SANAL MARKET

Alanında deneyimli uzman hekimlerle görüntülü görüşmek isteyenler, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros mağazalarının kasalarından ve Migros Sanal Market’ten alacakları PNR kodları ile Anadolu Sağlık Merkezi’ni 44 44 276 numaralıçağrı merkezinden arayarak randevularını kolaylıkla oluşturabiliyorlar.

TIBBİ DANIŞMANLIK

E-doktor uygulamasından faydalanmak isteyenler; ilk randevu sonrasında 1 ay boyunca sınırsız kullanım hakkı olan online tıbbi danışmanlık görüşmesi, online branş doktoru görüşmesi, 2 seanslık online psikolog görüşmesi ve 4 seanslık online diyetisyen görüşmesi gibi farklı seçenekler arasından ihtiyacı olanı seçebiliyor.

18 Kas 2020 - 14:49 - Eğitim

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