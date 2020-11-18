CHP’liler, Halkevi’ne siyah kurdele bağladı

CHP İl Örgütü, şehrimizin sembol yapısı tarihi İzmit Halkevi Binası’nın restore edilmesi için başlatılan siyah kurdele kampanyasına katıldı. İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit İlçe yönetimi yaklaşık 2 yıl önce restore işlemleri için onay alınmasına rağmen hala çalışmalara başlanılmayan ve kaderine terk edilen Halkevi Binası’nın demir parmaklıklarına siyah kurdele bağladı.

“ONAYIN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ”

Biz İzmitiz Platformu’nun kurucusu Hüseyin Erol’un çağrısıyla ‘Karalar bağladık’ diyerek başlatılan kampanyaya katılan CHP’liler, kurdele bağladıktan sonra atıl halde bırakılan yapısı gezdi. Bir zamanlar İzmit’e gelen ziyaretçileri tüm heybetiyle karşılayan tarihi Halkevi Binası’nın son hali, kent değerlerine sahip çıkılmadığının kanıtı oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Adeta kaderine terk edilen Kocaeli'nin sembol yapısı tarihi İzmit Halkevi Binası'nın restore edilme işlemlerine 2 yıl önce onay verilmesine rağmen hala bir adım alınmadı” dedi.

“KENTİN DEĞERLERİNİ YAŞATIN”

Başkan Yıldızlı, “Bu tarihi yapının son halini görmezden gelmek, Kocaeli’nin değerlerine sırt çevirmek demektir. Biz İzmitiz Platformu'nun 'Karalar Bağladık' diyerek başlattığı İzmit Halkevi Binası'na siyah kurdele bağlama kampanyasına CHP Kocaeli ailesi olarak bizler de katıldık. Değerlerimize, tarihimize sahip çıkmak hepimizin en asli görevi olmalı. Tüm yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; bu kentin tarihini, hafızasını yok etmeyin, yaşatın” ifadelerini kullandı.