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18 Kas 2020 - 14:52- Siyaset G: 18 Kas 2020 - 14:54

Tamyüksel: Halk bahane değil, hizmet bekliyor

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe halkının belediyeden her defasında farklı bahaneler üretmesini değil, hizmet beklediğini söyledi
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İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe'de yaşayan vatandaşların zaman zaman bizzat parti binasına gelerek, bazen gezdikleri mahallelerde önlerini keserek bazen sosyal medya hesaplarına attıkları mesajlar ile sıkıntılarını aktardıklarını söyledi. Tamyüksel, Kartepe’deki parkların temizlenmediğini, telefon ve internetin hizmetlerinin Kartepe'nin çoğu noktasından yetersiz olduğunu, elektriklerin sık sık kesildiğini, yolların bakımsız olduğunu belirterek vatandaşın ilgili kurumlardan hizmet beklediklerini ifade etti.

“MECLİS ÜYESİNİN RESTORANINA YOL GÖTÜRÜYOR”

Mahallelerin tek tek sorunlarını sıralayan İlçe Başkanı Tamyüksel, "Dumlupınar’da aylardır yapılan kaldırım çalışmasının tozu toprağı temizlenmiyor iken belediyemiz, partilisinin tarlasına yol açıyor, meclis üyesinin restoranına yol götürüyor, yandaşın arsasının imarının peşine koşuyor. Aleyhinde yazan basını susturmak için operasyon çekip yandaş basının gazetelerini onlarca adet alıp bedava dağıtıyorsa kimse vatandaşın karşısına geçip bir önceki dönemden dolayı kalan borçlardan, mali yapıdan şikayet etmesin” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Tamyüksel, “Yaklaşık 4 ay sonra 2. seneniz doluyor, seçim öncesi verilen vaatlerin takipçisiyiz. Geçen sene pandemiden dolayı değerlendirme yapmadık lakin bu sene her bir vaadi yerinde inceleyerek vatandaşımızla paylaşacağız. Seçim öncesi söz verip seçim sonrası unutma devri bitti. Unutulmasın ki; belediyeler halkın ve ilçenin sorunlarının ele alındığı, istişare edildiği, karara bağlandığı kurumlardır. Hukuk, kanun ve tüzüklere göre çalışan bu güzide kurumların, şahısların istek ve arzularına, siyasi hesaplara veya kişisel husumetlere göre işletilmesi kabul edilemez, kabul etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

# şikayet

18 Kas 2020 - 14:52 - Siyaset

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