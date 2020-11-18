Gelecek Derince DEVA’yı ağırladı

Üç hafta önce kongre sürecini tamamlayan DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan, göreve ilk atandığında kendisini ziyarete gelen Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız’a iadeyi ziyarette bulundu. Yıldız’a geçtiğimiz günlerde ablasını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileyen Sudan, “Yeni kurulan iki partiyiz. Yaşadığımız sıkıntı ve problemler hemen hemen aynı. Kısaca birbirimizi en iyi yine bizler anlarız” dedi.
“ORTAK PAYDAMIZ DERİNCE”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız da, “Ortak paydamız Derince. Etkin ve yapıcı muhalefet için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Karşılıklı ziyaretlerle oluşan süreç, önümüzdeki süreçte meyvelerini verecektir. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.