Gelecek Derince DEVA’yı ağırladı

Üç hafta önce kongre sürecini tamamlayan DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan, göreve ilk atandığında kendisini ziyarete gelen Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanı Ümit Yıldız’a iadeyi ziyarette bulundu. Yıldız’a geçtiğimiz günlerde ablasını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileyen Sudan, “Yeni kurulan iki partiyiz. Yaşadığımız sıkıntı ve problemler hemen hemen aynı. Kısaca birbirimizi en iyi yine bizler anlarız” dedi.

“ORTAK PAYDAMIZ DERİNCE”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız da, “Ortak paydamız Derince. Etkin ve yapıcı muhalefet için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Karşılıklı ziyaretlerle oluşan süreç, önümüzdeki süreçte meyvelerini verecektir. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.