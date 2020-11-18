SP’li Bilikli, Şayir’e yüklendi

Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in halkın sorunlarını görmezden gelmesinin halka ihanet olduğunu ifade ederek eleştirilerde bulundu. Bilikli, “12.11.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Muhalefet Meclis üyeleri Dilovası'ndaki çevre sorununu gündeme getirmesine karşılık Dilovası’nın çıkarlarını savunması gereken Belediye Başkanı Hamza Şayir, sanayinin bölgeye yaşattığı hava kirliliği için ufak tefek olumsuzluklar olduğunu ifade etmiştir” dedi.

“İHALE ALAN MÜTEAHHİT ROLÜNDE”

Bilikli, “Hamza Şayir'in ufak tefek olumsuzluklar olarak ifade ettiği konu Dilovası’ndaki endüstriyel kaynaklı hava kirliliğidir, Dilovası’nda yaşayan 50 bin insanın sağlığı ve yaşama hakkıdır. Hamza Şayir, Dilovası halkının oyları ile Belediye Başkanı olduğunu burada bir kez daha hatırlatmakta yarar olduğuna inanıyorum. Ancak Dilovası halkının haklarını savunması gereken bir belediye başkanı gibi değil de geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanayiciden ihale alan müteahhit rolünde olduğu apaçık ortaya koymuş ve Büyükşehir meclis toplantısında sanayicinin ve il çevre müdürünün avukatlığını üstlenmiştir. Dilovası'nın çevre kirliliği ile gündeme gelmesi bizi de derinden üzmektedir” diye konuştu.