Kartepe Belediyesi’nden anıt ağaçlarla ilgili haberlere yanıt

Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe Çuhane Caddesi’nde bulunan anıt ağaçların budanması ve bakımı hakkında haber sitelerinde yer alan haberlere yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, “Mevzu bahis konu, siyasi malzeme üreterek, prim elde etme çabalarından ziyade, trafik ve can güvenliğini tehdit eden durumun çözümüne ilişkin zaruri bir ihtiyaçtır” denildi.

“YENİ AĞAÇLAR DİKİLECEK”

Yetkililer, “Haberlerde bahsi geçen çalışma; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün inceleme raporuna ve rapordaki anıt ağaçların eğilmesi, içinin boşalması ve çürümesi sebepleriyle devrilme ve kırılma riskinden dolayı, tehlike arz ettiği gerekçeleriyle 28.11.2019 tarih ve 766 sayılı kararına istinaden; İlçemiz Çuhane Caddesi’nde başlatılan anıt ağaçların bakımı ve budanması çalışmasıdır. Orman Fakültesi tarafından hazırlanan raporda Çuhane Caddesi üzerindeki ağaçların bir kısmının budanmasının, bir kısmının sarmaşıklarından temizlenerek budanmasının, bazılarının da yerine çevreye uygun yeni ağaçların dikilmesi şartı ile kesilerek budanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.