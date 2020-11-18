Aygün: Halkımıza hizmet yolunda daime beraberiz

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AKP Derince İlçe Başkanlığı Haftalık Olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tırpan ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen İlçe Başkanı Koray Merdan, geride kalan süreçte ilçe genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Birlik ve beraberlik içerisinde yola devam ettiklerini belirten Koray Merdan, ayrıca Başkan Aygün’e katılımı ve ilçeye olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek gönül birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.
MAZBATA TÖRENİ YAPILDI
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de teşkilatın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığının en güzel örneklerini Derince’de sunmaya devam ediyoruz. İlçe Başkanımız Koray Merdan öncülüğünde teşkilatımız çok güzel çalışmalara imza atıyor. İlk günkü heyecanımızdan bir eksilme olmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza hizmet yolunda AK Parti ailesi olarak daima bir ve beraberiz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim eylesin” dedi. Toplantıda ayrıca Yenikent Mahalle Başkanı Savaş Sümerbaş, Çınarlı Mahalle Başkanı Vural Yüce, Deniz Mahalle Başkanı İbrahim Yıldız ve Çenedağ Mahalle Başkanı İsmail Çolak’a mazbataları takdim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.