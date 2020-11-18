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18 Kas 2020 - 14:58- Gündem G: 18 Kas 2020 - 14:59

Gebze'deki ilaç tesisi satıldı!

İlaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki tesisini satın aldı.
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Türkiye'deki ilaç sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan hem  akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eşdeğer ve OTC ilaçlardan  oluşan geniş ürün portföyü ile insanların hayatına dokunan Genveon  İlaç, büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim  tesisini satın aldı

123 ÜLKEYE ÜRETİM

300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın  gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik  edecek.
# Gebze

18 Kas 2020 - 14:58 - Gündem

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