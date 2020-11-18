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18 Kas 2020 - 14:59- Gündem G: 18 Kas 2020 - 15:00

Derinceli çocuklar mutlu

İlçe genelinde çocuklar için yeni oyun parkları inşa etmeye devam eden Derince Belediyesi ekipleri son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde çocuk parkının yapımını tamamladı
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Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını gerçekleştirirken diğer taraftan yaptıkları çalışmalarla ilçeye yeni dinlence alanları ve çocuk oyun parkları kazandırıyor. Sonbahar mevsiminde de çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler son olarak Sırrıpaşa Mahallesi Semiz Sokak ve Reis Sokak kesişiminde bulunan alanı, çocuk oyun parkı olarak vatandaşların kullanımına sundu. Özellikle çocukların aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdiği parkta oyun grubu, fitness aletleri ve oturma alanları tamamlanırken, peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.
# çocuk, Derince

18 Kas 2020 - 14:59 - Gündem

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