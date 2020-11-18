Derince Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını gerçekleştirirken diğer taraftan yaptıkları çalışmalarla ilçeye yeni dinlence alanları ve çocuk oyun parkları kazandırıyor. Sonbahar mevsiminde de çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler son olarak Sırrıpaşa Mahallesi Semiz Sokak ve Reis Sokak kesişiminde bulunan alanı, çocuk oyun parkı olarak vatandaşların kullanımına sundu. Özellikle çocukların aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdiği parkta oyun grubu, fitness aletleri ve oturma alanları tamamlanırken, peyzaj düzenlemeleri ise devam ediyor.
18 Kas 2020 - 14:59- Gündem Güncelleme: 18 Kas 2020 - 15:00
Derinceli çocuklar mutlu
İlçe genelinde çocuklar için yeni oyun parkları inşa etmeye devam eden Derince Belediyesi ekipleri son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde çocuk parkının yapımını tamamladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.