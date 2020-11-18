Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Kas 2020 - 15:00- Gündem G: 18 Kas 2020 - 15:02

Başiskele’de risk teşkil eden çınarlar kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi İstanbul Üniversitesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan rapor doğrultusunda Çuhane Caddesinde risk oluşturan çınar ağaçlarını kaldırıyor.
mask

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesinde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kaldırılan çınar ağaçlarının yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek.

DEVRİLME RİSKİ BULUNUYOR

19 Haziran 2019 yılında yürüyüş yolunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi çınar ağacı yıkılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu olayın ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle İzmit Yürüyüş yolu ve Başiskele ilçesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan tarihi çınar ağaçlarının özel bilgisayarlarla röntgeni çekilmişti. İzmit Yürüyüş yolunda tamamlanan çalışmaların ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Çuhane Caddesinde çalışmalara başladı.

15 AĞAÇ KALDIRILACAK

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde risk teşkil eden 15 ağacı kaldırdı. Kaldırılan ağaçların yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek.

67 AĞAÇ BUDANACAK

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde bulunan 67 çınar ağacında ise budama çalışması yapılacak.

YÜRÜYÜŞ YOLUNA FİDANLAR DİKİLDİ

Daha önce İzmit Yürüyüş yolunda yapılan çalışmaların ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda kaldırılan 22 Çınar ağacının yerine 11 Kasım Çarşamba günü 22 yeni Çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından dikilmişti. Çuhane Caddesinde yapılacak çalışmaların ardından da en uygun zamanda bölgeye yeni Çınar ağaçları dikilecek.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, İstanbul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç

18 Kas 2020 - 15:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de risk teşkil eden çınarlar kaldırılıyor mask
Başiskele’de risk teşkil eden çınarlar kaldırılıyor
Derinceli çocuklar mutlu mask
Derinceli çocuklar mutlu
Aygün: Halkımıza hizmet yolunda daime beraberiz mask
Aygün: Halkımıza hizmet yolunda daime beraberiz
Kartepe Belediyesi’nden anıt ağaçlarla ilgili haberlere yanıt mask
Kartepe Belediyesi’nden anıt ağaçlarla ilgili haberlere yanıt
TAÇ’tan sağlıklı uykular mask
TAÇ’tan sağlıklı uykular
Kandıra’da can dostlara yem ve su desteği mask
Kandıra’da can dostlara yem ve su desteği
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü mask
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü

GALERİ

Amedspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Amedspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanlar Sapanca Gölü için çalıyor! mask
Çanlar Sapanca Gölü için çalıyor!
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL