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18 Kas 2020 - 15:13- Gündem G: 18 Kas 2020 - 15:25

Lastik yakmak için Kocaeli’de 5 firma başvuruda bulundu

TBMM’de bugün görüşülen ve ilimizi yakından ilgilendiren Elektrik Piyasası Kanun Teklifi ile ilgili konuşan TMMOB İKK Sekreteri Muratk Kürtekçi, “Atık yakan firmalara teşvik verilecek. İlimizde 5 firma teşvik almak için başvuruda bulundu bile” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Elektrik Piyasası Kanun Teklifi iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevk edilerek bugün görüşmeye başlandı. Maden, doğalgaz ve elektrikle ilgili pek çok maddeyi içerisinde barından Teklifin tartışmalı hükümlerinden biri araç lastiği yakılmasının biyokütle tanımı içerisine alınması. Teklif bu haliyle yasallaşırsa araç lastiği yakmak yenilebilir enerji içerisinde tanımlanacak. Torba yasa ile birlikte lastik yakan firmalara teşvik verilecek. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yasanın bugün meclisten geçmesi ile birlikte Kocaeli’nin de aralarına bulunduğu 3 ilde lastik yakma tesisi kurulacağını iddia etmişti.

HAVAMIZ CİDDİ ÖLÇÜDE KİRLENECEK”

Kocaeli Akademik Odalar Birliği lastik yakma tesisinin şehrimize büyük zararlar vereceğini ifade ederek kanunun geri çekilmesini istemişti. Bugün mecliste görüşülen torba yasa ile ilgili TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekçi yaptığı açılamada şimdiden Kocaeil’de 5 firmanın teşvik almak için başvuruda bulunduğunu iddia etti. Kürekçi açıklamasında, “İlimizin de dahil olduğu bu tesislere Kayseri, Çorum, Konya’da birer tane Ankara’da iki tane daha eklenecek. Teklif yasalaşırsa atıklar, geri dönüşüm olmadan yakılacak. Bu da havamızı ciddi ölçüde kirletecektir” dedi.

PLASTİK ÇÖPLERİ YAKACAKLAR”

Kürekçi açıklamasının devamında, “Bugün Mecliste görüşülecek yasa kabul edilirse şimdiden, fahiş fiyatla elektrik satan Erzincan, Kocaeli ve Düzce santrallerine; Kayseri, Çorum, Konya’da birer, Ankara’da iki santral daha eklenecek. 2016 yılında yapılan değişiklik ile ömrünü tamamlamış lastikler, (ÖTL) ve sanayi arıtma çamurları, biokütle sayılarak yenilenebilir oldu. Bugün TBMM'de görüşülecek teklif ile biokütle tanımına orman atıkları ve belediye çöpleri de ekleniyor. Böylece plastik çöpleri yakacak ve ormanlarımıza da göz koyan imtiyazlar tanınacak. Bakalım kimler, hangi firmalar daha çıkacak. Teklif yasalaşırsa geri dönüştürme, yak denmiş olacak” dedi.

YENİ TESİSLER İÇİN SÜREÇ BAŞLADI”

Lastik yakma tesisinin yasalaşması sonrası hava kirliliğinin de artacağını söyleyen Kürekçi, “Bu son değişiklik teklifi ile artık çöpü de havamıza gömecekler. Geri dönüşüm yerine bütün plastik çöpler, lastikler ya doğrudan toprağa ya da yakılarak havaya gömülecek, buna da biokütle denilerek fahiş fiyatlar ödenecek. Yeni teklifte yenilenebilir destekler, devam edeceği için bundan haberdar olan şirketler, yeni tesisler için süreci başlattılar bile. Lastiği yakıt olarak kullanarak elektrik üretmek için Çorum, Kayseri, Konya ve Ankara’da da (Gölbaşı ve Mamak) iki tesis başvuruda bulunmuş. Haziran ayında Gölbaşı’ndaki tesis ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı aldırırken bu hafta Çorum’daki tesis ‘Nihai Kararı’nı almış” dedi.

TEŞVİK ALMAK İÇİN BAŞVURDULAR’

Açıklamasının devamında Kocaeli ile ilgili yeni iddialarda bulunan Kürekçi, “Duyumlara göre sadece Kocaeli ilinde teklifin yasalaşacağı ön görüşüyle teşviği almak için müracaat eden firmaların olduğu bile konuşulmaktadır. Çok ileri görüşlüler demek ki. Lastikten, orman atıklarından ve çöpten elektrik üreterek yenilenebilir olduğunu söyleyip şirin göstermeye çalışıyorlar. Bir süre sonra havamız da iyice kirlenecek. Bu yasa teklifinin kimin yararına olduğu buradan dahi oldukça açıktır. Öncelikli çözüm, atık yönetim politikaları uygulansın. Bugün milletvekillerinin insan sağlığına çevreye sahip çıkma günüdür, vekilleri göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

# Kocaeli

18 Kas 2020 - 15:13 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kafkas Kartalı - Hani Sayın Ìlyas Șeker sayın Tahsin Tarhanı yalanlamıștı.Ìlyas Șeker Kocaeliye bu tesis yapılmayacak demiști.Kocaeli neden seçiliyor ve Kocaeliye zarar veriliyor.Hükümetin Kocaeliyle derdi nedir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 17:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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