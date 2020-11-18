Tek kelime 3 hece 7 harf RE-ZA-LET! “3-0”

Kocaelispor’da kan kaybı devam ediyor. Sancaktepespor yenilgisinin ardından bu kez Amedspor yeşil siyahlıları mağlup etti. Goller ilk yarıda geldi ve maç da 3-0 sona erdi. Karşılaşmanın ilk golü 27’de Sinan’ın şutu sonrası geldi. (1-0) 38’de Halil İbrahim’in sağ çaprazdan çektiği şut Bayram’ın sağından ağlarla buluştu. İlk yarının son anlarında sol kanattan ceza sahasına sokulan Bünyamin’in şutunda top bu kez Bayram’ın solundan filelerle buluştu. İlk yarıda ev sahibi ekibin 3 net pozisyonu daha vardı.

ATAMADIK

Maçın ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan Kocaelispor ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladı. 46’da Mervan karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye gönderemedi. Maçın sonlarına doğru Bahattin’in şutunda top sol direkten döndü. Yeşil siyahlılar rakibin ikinci yarıdaki rölanti futbolu karşısında gol bulamadı ve Sancaktepe yenilgisinin ardından üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü yenilgisini aldı.

28’İNDE MARAŞ İLE

Mücadelenin 70. dakikasında Erhan Altın kulübede adeta çöküp kalırken, Yardımcı Antrenör Taner Gülleri takımı içinde motive etmeye çalıştı. 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 maç sonunda 14 puanda kalan Kocaelispor haftayı 9. sırada tamamladı. Manisa bu kez Erzincan’ ı 3-2 yendi ve 11’de 10 yaptı. Çarşamba’nın diğer kazananları Hekimoğlu, Afyon, Uşak ve Velimeşe oldu. Kocaelispor 29 Kasım Pazar günü sahasında Kahramanmaraşspor’u konuk edecek.

ERDEM ÖVÜÇ – DİYARBAKIR

AMEDSPOR:3

KOCAELİSPOR: 3

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Ufuk Uğurlu, Ozan Burak Akduman

AMEDSPOR

31 ABDULLAH YİĞİTER***

8 BÜNYAMİN YÜRÜR***

10 YUSUF YAĞMUR***

(Dk. 83 MESUT CAN*)

12 SERKAN YAVUZ***

13 EMRAH TAYSI***

19 ERMAN BULUCU***

(Dk. 89 DENİZ YILMAZ*)

21 ABDULLAH ÇETİN***

23 SİNAN AKAYDİN***

24 ZEKİ KORKMAZ***

(Dk. 77 OĞUZHAN ÖZTÜRK*)

61 HALİL İBRAHİM SÖNMEZ***

72 MANSUR ÇALAR***

(Dk. 89 BATUHAN KURT*)

YEDEKLER

47 SERKAN İPEK

2 HASAN ERBEY

17 EREN KARABACAK

20 SEYMEN YAĞMUR

KOCAELİSPOR

1 BAYRAM OLGUN*

3 ERDİNÇ KARAKAŞ*

14 YİĞİTALİ BAYRAK*

(Dk. 46 MURAT CEM AKPINAR**)

27 SEMİH KARADENİZ*

57 TAHA BATUHAN YAYIKCI*

61 NUMAN ÇÜRÜKSU*

72 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR**

77 BENHUR KESER**

(Dk. 73 AYDIN KARABULUT*)

88 RAMAZAN ÇEVİK*

(Dk. 46 MERVAN YUSUF YİĞİT*)

89 MESUT ÖZDEMİR*

(Dk. 64 BİLAL ÇUBUKÇU*)

99 BAHATTİN KÖSE*

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

4 KEMAL CAN AYDEMİR

7 HAKAN DEMİRCİ

11 CEREM TALHA DİNÇER

33 HAŞİM ARDA SARMAN

41 GÖKHAN MERAL

SARI KART: Dk. 12 Ramazan (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 27 Sinan, Dk. 38 Halil İbrahim, Dk. 45+1 Bünyamin (Amed)