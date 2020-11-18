Tek kelime 3 hece 7 harf RE-ZA-LET! “3-0”

Kocaelispor’da kan kaybı devam ediyor. Sancaktepespor yenilgisinin ardından bu kez Amedspor yeşil siyahlıları mağlup etti. Goller ilk yarıda geldi ve maç da 3-0 sona erdi. Karşılaşmanın ilk golü 27’de Sinan’ın şutu sonrası geldi. (1-0) 38’de Halil İbrahim’in sağ çaprazdan çektiği şut Bayram’ın sağından ağlarla buluştu. İlk yarının son anlarında sol kanattan ceza sahasına sokulan Bünyamin’in şutunda top bu kez Bayram’ın solundan filelerle buluştu. İlk yarıda ev sahibi ekibin 3 net pozisyonu daha vardı.
ATAMADIK
Maçın ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan Kocaelispor ikinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladı. 46’da Mervan karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye gönderemedi. Maçın sonlarına doğru Bahattin’in şutunda top sol direkten döndü. Yeşil siyahlılar rakibin ikinci yarıdaki rölanti futbolu karşısında gol bulamadı ve Sancaktepe yenilgisinin ardından üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü yenilgisini aldı.
28’İNDE MARAŞ İLE
Mücadelenin 70. dakikasında Erhan Altın kulübede adeta çöküp kalırken, Yardımcı Antrenör Taner Gülleri takımı içinde motive etmeye çalıştı. 2. Lig Beyaz Grup’ta 9 maç sonunda 14 puanda kalan Kocaelispor haftayı 9. sırada tamamladı. Manisa bu kez Erzincan’ ı 3-2 yendi ve 11’de 10 yaptı. Çarşamba’nın diğer kazananları Hekimoğlu, Afyon, Uşak ve Velimeşe oldu. Kocaelispor 29 Kasım Pazar günü sahasında Kahramanmaraşspor’u konuk edecek.
ERDEM ÖVÜÇ – DİYARBAKIR
AMEDSPOR:3
KOCAELİSPOR: 3
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu, Ufuk Uğurlu, Ozan Burak Akduman
AMEDSPOR
31 ABDULLAH YİĞİTER***
8 BÜNYAMİN YÜRÜR***
10 YUSUF YAĞMUR***
(Dk. 83 MESUT CAN*)
12 SERKAN YAVUZ***
13 EMRAH TAYSI***
19 ERMAN BULUCU***
(Dk. 89 DENİZ YILMAZ*)
21 ABDULLAH ÇETİN***
23 SİNAN AKAYDİN***
24 ZEKİ KORKMAZ***
(Dk. 77 OĞUZHAN ÖZTÜRK*)
61 HALİL İBRAHİM SÖNMEZ***
72 MANSUR ÇALAR***
(Dk. 89 BATUHAN KURT*)
YEDEKLER
47 SERKAN İPEK
2 HASAN ERBEY
17 EREN KARABACAK
20 SEYMEN YAĞMUR
KOCAELİSPOR
1 BAYRAM OLGUN*
3 ERDİNÇ KARAKAŞ*
14 YİĞİTALİ BAYRAK*
(Dk. 46 MURAT CEM AKPINAR**)
27 SEMİH KARADENİZ*
57 TAHA BATUHAN YAYIKCI*
61 NUMAN ÇÜRÜKSU*
72 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR**
77 BENHUR KESER**
(Dk. 73 AYDIN KARABULUT*)
88 RAMAZAN ÇEVİK*
(Dk. 46 MERVAN YUSUF YİĞİT*)
89 MESUT ÖZDEMİR*
(Dk. 64 BİLAL ÇUBUKÇU*)
99 BAHATTİN KÖSE*
YEDEKLER
17 İSMET YUMAKOĞULLARI
4 KEMAL CAN AYDEMİR
7 HAKAN DEMİRCİ
11 CEREM TALHA DİNÇER
33 HAŞİM ARDA SARMAN
41 GÖKHAN MERAL
SARI KART: Dk. 12 Ramazan (Kocaelispor)
GOLLER: Dk. 27 Sinan, Dk. 38 Halil İbrahim, Dk. 45+1 Bünyamin (Amed)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sezai - Sancaktepe maçından sonra yapmış olduğum yorumu tekrarlamaktan çok üzüntü duyuyorum.Kocaelispordan bu yıl hiç bir şey beklemeyin. Tabiri caiz ise bizim bu takımdan cacık olmaz.
Hakan C - ümit metin hocam gel topla şu takımı acele geeeel
Körfez.org - derhal değişikliğe ihtiyaç var.Rezalet bir futbol var ortada.Harcanan paralar ortalarda dönüyor.Eski günlere dönmeye bu taraftarın hiç niyeti yok.Adam gibi yönetim gelsin.Sakat adamlar gönderilsin.Emeklilerden derhal kurtulunması lazım.Yazıklar olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.