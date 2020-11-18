Çakar’dan Çakıcı tehdidi açıklaması

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit söylemlerine tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, yapılan tehdidin 83 milyon Türk vatandaşına yapıldığını ifade etti.

“ ŞİKAYET BEKLEMEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Konuyla ilgili devlet kanadından açıklama yapılmadığını hatırlatan Çakar, “Bu olay öyle sessiz sedasız bir şekilde unutturulup, kapattırılacak bir konu değildir. Devletin tüm ilgili kurumlarının bu olayın üstüne gidip tehdit edenlerle ilgili gerekli soruşturmayı hiçbir şikayet beklemeksizin hemen başlatmalıdır. Hukuk devletinin güvence ilkesi de bunu gerektirir. Yetkililer bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesine kapılmamalı” dedi

“DOĞRULARI SÖYLEMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Çakar, “Bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu suç karşısında sessiz kalınması, unutturulması yarın bir başka partinin genel başkanına da, hatta ve hatta ülkemiz çatısı altında yaşayan her bir bireye karşı rahatça yapılabileceğinin yolunu açacaktır. Toplumun huzur ve refahı için siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisinin her bir mensubu olarak biz bu söylemelere boyun eğmeyeceğimizi, yine toplumun huzuru refahı için doğruları söylemekten geri durmayacağımızı bilinmesini isteriz” dedi

“ AKP’NİN DE MESELESİ OLMALI”

Bu tarz söylem, hareketin devleti şuan yöneten AKP’nin de melesi olmalıdır diyen Çakar, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir hukuk devleti düzeni dışında başka bir mecraya çekme eğiliminde bulunarak yaşamak, hareket etmek, ülkenin birlik beraberliğini bozmaktır. Normal şartlarda bir hukuk devleti düzeni içerisinde yasa dışı suç örgütleri mensuplarının yazılı, görsel medyada, siyasi temsilcilerce meşru kişilermiş gösterilmesi muhatap alınması mümkün değildir.İşte burada toplum vicdanını sızlatan esas sorun budur. Çakar açıklamasının sonralarına doğru, “Bu tarz bu söylem toplumun en küçük çekirdeğinde dahi; Kendilerine kural yaratıp, Kendi kurallarına göre yaşayıp, kural tanımayan, devleti, hukuku yok sayarcasına yaşayan zihniyetlere güç verecektir” dedi.