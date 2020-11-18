Marmara Belediyeler Birliği MARUF21’e hazırlanıyor

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve belediyelerin iyi uygulamalarını teşvik eden 2020 Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu.

MARMARA BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen Meclis Toplantısı’na, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlık etti. Toplantıya Marmara Bölgesi’ndeki belediye başkanları ve Marmara Belediyeler Birliği meclis üyeleri katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan Büyükakın, Marmara Bölgesi ölçeğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “Geçen yıl başladığımızda başta Marmara Denizi olmak üzere Marmara Bölgesi ölçeğinde kapsamlı, sonuç odaklı çalışmalar yürüteceğimizin sözünü vermiştik. Bu konular üzerinde çalışmalarımıza başladık” ifadesini kullandı.

“SORUNLARI BÖLGESEL OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Çalışmaların bölge açısından önemine vurgu yapan Büyükakın; “Öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi" araştırmasını yürütmeye başladık. Bu araştırma ile afet, ulaşım, lojistik, enerji, imalat ile nüfus dinamikleri ile yerleşme kademelenmesi gibi bölgemiz ve ülkemiz için öncelikli olan konular ve sektörel projeler belirlenmektedir. Bu çalışmanın yanında başlattığımız, Türk-Alman Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğinde yürütülen Marmara Göç Araştırmasının da saha süreci tamamlandı. Birliğimizin faaliyet gösterdiği illerdeki seçili belediyelerde göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı, ilgili Müdür ve ilgili müdürlükte görevli bir uzman ile anket çalışması yapıldı.” şeklinde konuştu.

PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞLIYOR

Marmara Belediyeler Birliği’nin bölge çapında başarı hedeflediği bir diğer başlığın da belediyelerin insan kaynağının yetkinliğinin artırılması olduğunu vurgulayan Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği üye Belediyeler Arası Uzman Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı programının müjdesini verdi. Büyükakın; “Üye belediyelerimizde çalışmakta olan alanında uzmanlaşmış personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerinin ihtiyaç duyulan belediyelere aktarılması çok değerlidir. Bu çalışma ile belediyelerimiz arasında işbirliklerinin desteklenmesi, belediyelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için yerinde uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır” ifadesini kullandı.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Personel Değişimi ve Tecrübe Paylaşımı programı için çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Büyükakın; “Üye belediyelerimizde hali hazırda çalışmakta olup diğer belediyelere de katkı sağlayabilecek 13 belediyeden alanında uzmanlaşmış 53 personel tespit edilmiş, bunun yanında 14 belediyemizden de 37 konu başlığında destek talep edilmiştir. Söz konusu bilgiler çerçevesinde; uzman personel ile konu başlıkları eşleştirilmiş olup ilgili belediyeler ile görüşmelere başlanmıştır. Pandemi sebebiyle biraz aksasa da umuyoruz ki bu çalışmalar meyvesini çok yakın zamanda verecektir” dedi.

MARUF21 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

2019 yılında İstanbul’da 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5 bin 540 kişinin katılımıyla düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu’nun (Marmara Urban Forum-MARUF) 2021 yılında da gerçekleştirileceğinin haberini veren Büyükakın “1-2-3 Ekim 2021’de İstanbul Kongre Merkezinde MARUF için buluşacağız. Şehirleri ve şehir hayatını yeniden düşünüyoruz. Covid-19 bizim birçok şeye başka bir gözle bakmamızı sağladı. MARUF, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına zemin oluşturmaktadır. Şehirlerimizin geleceğe uzanması için daha inovatif çözümler bulmak gerekiyor. MARUF bu konuda çok önemli bir aktör. Kentle ilgili aktörlerin hepsini bir araya getiren ve birbirlerini duymalarını sağlayan bir ortam sunmaktadır.” dedi.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA YEREL YÖNETİMLER

Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluşunun 45. yılını geride bırakmak üzere olduğunu vurgulayan Büyükakın “Ülke olarak da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına emin ve kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Marmara Belediyeler Birliği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında şehirciliğimizin ve yerel yönetimlerimizin durum tespitini yapan, resmini çıkaran 100 yıllık bir muhasebe ekseninde ileriye bakmamızı sağlayacak bir çalışma yapmalıyız. Bu bize yakışır. Çalışma arkadaşlarımız şimdiden bu konu üzerinde hazırlıklarını yapmaya başlasınlar. 100. yıl gibi sembolik tarihler yeniden gözden geçirme ve atılımlar için önemlidir.” diyerek Cumhuriyetin 100. yılında yerel yönetimlerin durumunu farklı alanlardan uzmanların katkısıyla aktaran bir çalışmanın startını verdi.