Karamürsel Belediyesinden yapılan açıklamada, Karamürsel Kayacık Mahallesi Taşçı Caddesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 17 zeytin ağacının bazılarının söküldüğü, bazılarının da kırıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşçı Caddesi çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ektiğimiz zeytin ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp sökülmüştür. Doğada bizden sonraki nesillere aktaracağımız en büyük mirasımız olan ölümsüz zeytin ağaçlarımıza kasteden kişiler, ekiplerimiz tarafından bulunup adalet önünde hesap vereceklerdir. Bu elim olayı gören duyarlı vatandaşlarımızın Karamürsel Belediyesi 452 10 25 numaralı hattını arayarak bizleri bilgilendirmesini önemle rica ediyoruz."
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.