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18 Kas 2020 - 19:42- Gündem G: 18 Kas 2020 - 19:46

Bakan Koca: Artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Kasım Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybederken 4 bin 215 yeni hasta tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 116 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 820’ye yükseldi. Bugün toplam 158 bin 811 test yapılırken, 4 bin 215 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 425 bin 628 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 361 bin 655’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 742 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor.

* Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor.

* Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

18 Kas 2020 - 19:42 - Gündem

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