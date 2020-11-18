Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve mahallenin bakkal amcası olarak tanınan Rahmi Akar (73) ve eşi Meliha Akar rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine, rahatsızlanan Akar çifti Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan test sonrasında Akar çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşlı çift hastanede tedavi altına alınırken aile yakınlarında da belirtiler ortaya çıktı.

8 SAAT SONRA OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan testlerde çiftin oğlu Mahir Akar(57), eşi ve 2 çocuğunun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahir Akar, eşi ve çocuklarının tedavisine evde başlandı. Baba Rahmi Akar salı günü sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Rahmi Akar’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Körfez Hacı Osman Camiinde kaldırıldığı esnada, evde tedavi gören ve karantinada olduğu için cenazeye katılamayan oğlu Mahir Akar rahatsızlandı.. Babası Rahmi Akar toprağa verildiği esnada oğlu Mahir Akar, 8 saat sonra hayatını kaybetti. Baba ve oğlun 8 saat ara ile hayatını kaybetmesi Akar ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.