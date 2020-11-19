Darıca, sen busun işte: 1-0

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlanırken her iki takım da sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Tempo ise vasatın üzerine çıkmadı. Maçın ikini yarısının başında, 56. Dakikada golcüsü Nebi Tiryakioğlu sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Konuk Ağrı paniklemeye başladı, uzun süre baskı yaptı, ama bir türlü gol kaydına muvaffak olamadı. Sarı Yeşilliler bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet elde etmiş oldu. Darıca ligde, 28 Kasım Cumartesi günü Çengelköy’e konuk olacak. Bu arada da kupa maçında Royal Hastanesi Bandırma’ya konuk olacak.