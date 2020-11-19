Darıca, sen busun işte: 1-0

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlanırken her iki takım da sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Tempo ise vasatın üzerine çıkmadı. Maçın ikini yarısının başında, 56. Dakikada golcüsü Nebi Tiryakioğlu sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Konuk Ağrı paniklemeye başladı, uzun süre baskı yaptı, ama bir türlü gol kaydına muvaffak olamadı. Sarı Yeşilliler bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet elde etmiş oldu. Darıca ligde, 28 Kasım Cumartesi günü Çengelköy’e konuk olacak. Bu arada da kupa maçında Royal Hastanesi Bandırma’ya konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.