Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Kas 2020 - 15:06- Spor G: 19 Kas 2020 - 15:08

Darıca, sen busun işte: 1-0

Misli.com 3.Lig 2.Grup temsilcisi Sarı Yeşilliler, dün de ağrı’yı yenerek, ilk kez art arda iki maç kazandı ve seriye bağladı
mask

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlanırken her iki takım da sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Tempo ise vasatın üzerine çıkmadı. Maçın ikini yarısının başında, 56. Dakikada golcüsü Nebi Tiryakioğlu sahneye çıktı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Konuk Ağrı paniklemeye başladı, uzun süre baskı yaptı, ama bir türlü gol kaydına muvaffak olamadı. Sarı Yeşilliler bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet elde etmiş oldu. Darıca ligde, 28 Kasım Cumartesi günü Çengelköy’e konuk olacak. Bu arada da kupa maçında Royal Hastanesi Bandırma’ya konuk olacak.

19 Kas 2020 - 15:06 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca, sen busun işte: 1-0 mask
Darıca, sen busun işte: 1-0
Engin Koyun: Yenilgiye değil, mücadele etmediğimize üzüldüm mask
Engin Koyun: Yenilgiye değil, mücadele etmediğimize üzüldüm
Gölcükspor’un rakibinde de virüs çıktı mask
Gölcükspor’un rakibinde de virüs çıktı
Antibiyotik “ramazan-silin !..” bile virüse yakalandı mask
Antibiyotik “ramazan-silin !..” bile virüse yakalandı
Yine ‘TAKLA’ya geldi… mask
Yine ‘TAKLA’ya geldi…
Tekin Uygur’dan sıra dışı kutlama duygulandırdı !.. mask
Tekin Uygur’dan sıra dışı kutlama duygulandırdı !..
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı mask
Meteoroloji'den sis, sağanak ve kar uyarısı
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı mask
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler... mask
Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü mask
Dr. Metin Öztürk’ün acı günü

GALERİ

Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı mask
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Amedspor - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Amedspor - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanlar Sapanca Gölü için çalıyor! mask
Çanlar Sapanca Gölü için çalıyor!
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı mask
Otomobil tarlaya uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL