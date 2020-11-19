Gölcük’ün ‘Gül’ü soldu: 2-1

Maçın henüz 3.dakikasında Nurettin çakır’ın golüne engel olamayan ekip, 45.dakikada Yunus Özdemir’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-1’lik sonla gitti. Maçın inici yarısında ev sahibi bastırırken, Gölcükspor direndi. Ancak 90.dakikada hakemin penaltı kararıyla Nurettin kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, Gölcükspor’u da ateşe attı. Şimşekler, 28 Kasım Cumartesi günü Selahaddin Dinçel’in takımı Esenler Erok’u konuk edecek.