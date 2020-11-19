Gölcük’ün ‘Gül’ü soldu: 2-1

Maçın henüz 3.dakikasında Nurettin çakır’ın golüne engel olamayan ekip, 45.dakikada Yunus Özdemir’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-1’lik sonla gitti. Maçın inici yarısında ev sahibi bastırırken, Gölcükspor direndi. Ancak 90.dakikada hakemin penaltı kararıyla Nurettin kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, Gölcükspor’u da ateşe attı. Şimşekler, 28 Kasım Cumartesi günü Selahaddin Dinçel’in takımı Esenler Erok’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Veli - Haftayada yenilir hoca gider yönetim kalır ??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.