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19 Kas 2020 - 15:07- Spor G: 19 Kas 2020 - 15:09

Gölcük’ün ‘Gül’ü soldu: 2-1

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcisi, Isparta deplasmanında konuk olan Gölcükspor, bir yenilgi de burada alırken, lige adeta havlu attı. 2 maç fazlası bulunan ekip, dünkü maçta 90.dakikada yıkıldı
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Maçın henüz 3.dakikasında Nurettin çakır’ın golüne engel olamayan ekip, 45.dakikada Yunus Özdemir’in penaltı golüyle soyunma odasına 1-1’lik sonla gitti. Maçın inici yarısında ev sahibi bastırırken, Gölcükspor direndi. Ancak 90.dakikada hakemin penaltı kararıyla Nurettin kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, Gölcükspor’u da ateşe attı.  Şimşekler, 28 Kasım Cumartesi günü Selahaddin Dinçel’in takımı Esenler Erok’u konuk edecek.

 

19 Kas 2020 - 15:07 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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