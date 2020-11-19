Yeni kısıtlamalar ile esnafın beli yeniden büküldü

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, restoranlar için alınan kapanma kararı sonrası, “Lokantacılar olarak zor durumdayız. Zaten can çekişiyorduk, artık öleceğiz” dedi

"CAN ÇEKİŞİYORDUK ARTIK ÖLECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar doğrultusunda, “Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek” dedi.

“3 TANE KRİZLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Gazetemize konuşan Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Esnaf olarak mart ayından beri 3 tane krizle mücadele ediyoruz. Bunlardan biri ekonomik kriz, biri koronavirüs ve iş krizi. Esnafımızın gerçekten yardıma ihtiyacı var. Belediyelerden anca hijyen ve dezenfektan desteği geliyor. Ekonomik olarak zordayız. Esnafımıza dil döküyoruz. Bu süreç hep biz lokanta sektörüne mal oldu. Öyle bir lanse edildi ki virüs sanki sadece lokantalardan yayılıyor. 6 aydır dükkanlarımıza gelen yok. Bu süreçten sonra sıfıra ineceğiz. Paket servis diyorlar ama paket satışı günümüzü kurtarmıyor” dedi.

“ESNAF OLARAK BİTTİK”

Kendisinin de esnaf lokantası olduğunu belirten Özdemir, “Ben sulu yemek, çorba satarım. Biz saat 11’e kadar sattığımız çorbalar ile maliyetimizi kurtarırız. Şimdi çorba ve sulu yemeği pakette verip sokakta mı yedireceğiz? Paket servisi bizim için hiç mantıklı değil. Lokantacılar olarak zor durumdayız. Zaten can çekişiyorduk, artık öleceğiz. Dün vergi yapılandırması açıklandı. Esnaf olarak bunu bekliyorduk. Bu şartlarda onu da ödeyemeyeceğiz. Esnaf olarak bittik. Gelişimlere göre esnafımızın taleplerini raporlayıp vali bey ve belediyeler ile görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

“YILLIK ANLAŞMA YAPAN VELİLER PARALARINI ALACAK”

Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşcı, yıl sonuna kadar online devam edecek eğitim kararı sonrası okul servislerinin durumunu gazetemize anlattı. Taşcı yıllık anlaşma yapan velilerin paralarının geri ödenmesi gerektiğini ifade etti

ONLİNE OLARAK SÜRDÜRÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni koronavirüs kısıtlamalarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim, yıl sonuna kadar açıklaması sonrası gözler servisçilere çevrildi. Aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim döneminde çocuklarını servisle okula gönderen veliler, yeni süreçte ne yapacaklarını merak ediyor.

“ARAÇLARIMIZ BOŞA ÇIKTI”

Gazetemize konuşan Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, servisçiler olarak yine maddi olarak zora girecekleri bir döneme başladıklarını ifade ederek, “Önce sağlık, önce can, ondan sonra iş. Tabi bize ekmek de lazım. Pandemi süreci biz servisçilerin işlerini yüzde 50 ile yüzde 60 arasında etkiledi. Fabrika servisleri çalışmaya devam ediyor ama okullara servis hizmeti veren araçlar boşa çıktı. Arkadaşlarımız ile ilgili alınacak önemleri belediyemiz ve sayın valimizle görüşeceğiz” dedi. Korsan taşımacılık önlenebilirse boşta olan servisçilere alan açılabileceğini ve süreçten fazla etkilenmeyeceklerini belirtti.

“VELİLER PARALARINI GERİ ALACAK”

Yıllık anlaşma yapan velilerin paralarını geri alacağını ifade eden Taşcı, “Sadece servis hizmetinden faydalandıkları günlerin paralarını ödeyecekler. Okullar açılmadan önce bizzat ben servisçi arkadaşlara anlaşmalarınızı aylık yapın diye söylemiştim. Servis anlaşmalarının birçoğu aylık yapıldı. Yıllık yaptıranlar ise paralarını geri alacaklar, yapacak bir şey yok. Aylık ödeme yapılması konusunda gazetelere de açıklamalar yaptım. Yıllık olarak para alanların geri ödemesi gerekir. Parayı alıp servis hizmeti vermemek olmaz” dedi.

“İŞİMİZ ŞİMDİ ÇOK ZOR”

Normalleşme sürecine girildiğinden bu yana oyun oynama ve gazete okuma yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle adeta çile çeken kahvehanecilerin Oda Başkanı Erdoğan Göçer, yeni kısıtlamalarla ilgili, “Kahvehane işletmecilerimiz çok dertli. İşimiz çok zor” dedi

31.12.2020 TARİHİNE KADAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni yasaklarda, “31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak” dedi. Normalleşme sürecine girildiğinden bu yana oyun oynama ve gazete okuma yasaklarının kaldırılmaması nedeniyle adeta çile çeken kahvehaneciler, yeni yasaklarla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını belirtti.

“ADETA ÇAY OCAĞINA DÖNDÜK”

Yeni tedbirler kapsamında kapatılan kahvehanelerin işletmecileri çok dertli. Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Tereddüt içerisindeyiz, bu durum piyasayı olumsuz etkileyecek, eskiye dönüş olacak. Çay ocakları açık kalacak ama karton bardakla servis yapacak. İçeride müşteri olmayacak. Aslında kahvehanelerde oyunlar da kalktığı için, bu mekanlar da birer çay ocağına dönmüş durumda açık tutulabilirdi. Kahvelerle birlikte kafeterya ve çay bahçeleri kapalı olacak. Yemek hizmeti veren kafeler açık ama onlarda müşteri alamayacak” dedi.

“ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR”

Oda Başkanı Göçer, “Sayıların yükselmesi nedeniyle böyle bir karar alındı. Pandeminin başında çektiğimiz krediler ötelenmedi zor günler bizi bekliyor. Şu an gündemde olan ve sadece kahveci esnafını ilgilendiren, 1 yıl ötelemeli faizsiz 25 bin TL kredi çalışmamız var. Bu belki biraz rahatlatır. Gebze hariç, Kocaeli’de 1800 adet kahve, kafeterya, internet kafe ve çay ocağı bulunuyor. İşimiz çok zor” ifadelerine yer verdi.

“FATURA YİNE KANTİNCİYE KESİLDİ”

Geri gelen kısıtlamaları gazetemize değerlendiren Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Alican Kazgan, “Aşamalı yüz yüze eğitim döneminde kantinciler olarak tüm önlemleri almamıza rağmen fatura yine bize kesildi” dedi

RESMİ, ÖZEL, ÖRGÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlamalar kapsamında yüz yüze eğitime yılsonuna kadar ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, “20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz” dedi. Okullarda da gözler kantinci esnafına çevrildi. Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Alican Kazgan, yasakların geri gelmesi ile esnaf olarak yine çok zor bir döneme girdiklerini ifade etti.

“BİTTİK, TÜKENDİK”

Aşamalı yüz yüze eğitim döneminde kantinciler olarak tüm önlemleri almalarına rağmen faturanın yine kendilerine kesildiğini belirten Kazgan, “Yaşadığımız bu zor günlerde kantinci esnafımız maddi anlamda bitti, tükendi. Devletimizden destek bekliyoruz. Bağ-Kur, SSK, vergi ödemeleri yapılamadı. Krediler verildi ancak iş yapamadığımız için ödemelerimizi gerçekleştiremedik. Muhasebe ödemelerinin bile yapılamadığı, toptancılara borçlandığımız bir dönemi yaşıyoruz. Yaşadığımız geçim sıkıntılarımız nedeniyle evlerimizde huzursuzluğumuz arttı. Devletimizden beklentimiz uzun vadeli ve ertelemeli kredi desteğidir. Bu desteğin verilmesi şart olmuştur.” dedi.

“ SPOR OLAYI BİTMİŞTİR”

Yılsonuna kadar faaliyetleri durdurulan halı sahaların işletmecilerinin sıkıntılarıyla ilgili konuşan Kocaeli Çim Halı Saha İşletmecileri Derneği Başkanı Celal Çiftçi, “Spor olayı Türkiye’de bitmiştir” dedi

YIL SONUNA KADAR DURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kısıtlamalar arasında halı sahalar da yer alıyor. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesi nedeniyle yılsonuna kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarla ilgili Kocaeli Çim Halı Saha İşletmecileri Derneği Başkanı Celal Çiftçi de gazetemize açıklamalarda bulundu.

“ FUTBOL OKULLARI DA KAPANACAK”

Dernek Başkanı Celal Çiftçi, "Türkiye'de spor bitti" dedi. Halı sahaların da faaliyetlere kapatılması sonrasında, yıl sonuna kadar mağdur olacaklarını söyleyen Çiftçi, "Görüşmelerimiz sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanımız kesinlikle halı sahaların kapanacağını açık açık söyledi. Kira. doğalgaz, elektrik, personel maaşlarını kimse karşılayamaz. Futbol okulları da kapanacak. Çocuklar da antrenörler de mağdur olacak. Sor mağazaları ise kapılarına kilit vururlar" ifadelerine yer verdi.