Vatandaşa göre yasaklar yetersiz

Alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek. Okullar eğitime yılsonuna kadar uzaktan eğitim ile devam edecek. 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da yasak olacak. Bu kapsamda yeni getirilen kısıtlamalarla ilgili sokağa inerek vatandaşa düşüncelerini sorduk.

HÜDANUR KURTOĞLU (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)

"TEDBİR OKULDA DA ALINABİLİRDİ"

"Pandemi sürecini atlatmak için tedavi sürecini hızlandıracak çalışmalar yapılmalı. Yasak koyarak bir yere varacağımızı düşünmüyorum. Özellikle üniversite öğrencileri tedbirli davranışlarda bulunarak okula devam edebilirdi. İlkokul öğrencilerinde risk az olmasına rağmen yasak olmasını doğru bulmuyorum. Biz bile uzaktan eğitimde düzenimizi zor oluşturuyoruz. Küçük yaştaki çocuklar bunun altından kalkamayabilir. Bence eğitim çok fazla aksadı. Daha farklı tedbirlerle geleceğimizi de aksatmadan devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SULTAN KARANFİL (DİKİŞ ATÖLYESİ İŞLETMECİSİ)

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

"Geç kalınmış bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Okula giden kısım var ilkokullar da özellikle kendilerini koruyamıyorlar, bahçelerde veliler çok mesafeye uymuyor. Çocuklar kurallara uymuyor. Bu bakımdan okulların kapatılmasını gerekli buldum. Kafe restoranlar da yerinde bir karar olmuş. Tamamen kapatılması maddi açıdan insanlara zarar verebilirdi" şeklinde konuştu.

BUSE KÜPELİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)

"KISITLAMALAR MANTIKSIZ"

"Kısıtlamalar bana çok mantıksız geldi. Sabah 10, akşam 8 çok makul bir saat değil. İnsanlar zaten bu saat aralıklarında geziyor. Tamamen yasak gelmeli. AVM'ler açıkken okulların kapatılması doğru değil. En azından üniversiteler açık olmalı hem ekonomik anlamda bir canlanma olur hem de bizim için daha iyi olur. Sonuç olarak bilinçli insanlarız. Fakat ilkokulların kapatılmasını doğru buluyorum çünkü onlar yaşlarından ötürü daha dikkatsiz ve tedbirsiz olabilirler. Lise öğrencileri ise sınava hazırlanıyorlar fikrimce haftada bir gün okula gitseler motivasyon açısından iyi gelebilirdi" dedi.

MUSTAFA KAAN SEVMEZ (LİSE ÖĞRENCİSİ)

“LİSELERİN KAPATILMASI KÖTÜ OLDU”

"Liselerin kapatılması bizim için kötü oldu. Haftada bir iki defa yine tedbir alarak okula gidebilirdik. Bu şekilde çok zorlanıyoruz. Hafta sonu kısıtlamalarına gelirsek bence hafta sonu tamamen yasak gelmeli. İnsanlar 20.00’den sonra dışarı çıkmıyor zaten" dedi.

ARDA YILMAZ (LİSE ÖĞRENCİSİ)

"RİSKİMİZ AZ, OKULUMUZ ŞART"

"Okullar haftanın bir günü dahi olsa açık kalmalı bu şekilde motivasyonumuz çok düştü. Yüz yüze eğitim gibisi yok. Genel olarak yasakları doğru bulmuyorum. AVM'ler açıkken okulların kapalı olması saçma geldi. Eğitim daha önemli. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için yaşlılara sınırlama gelmesi normal fakat genç insanlar olarak risk durumumuz az ve okula gitmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.

HACI ÖZ (EMEKLİ)

"GÜNAH KEÇİSİ YAŞLILAR İLAN EDİLMESİN"

“Pandemiyi bütün dünya yaşıyor herkese kısıtlama gelsin sadece 65 yaşa kısıtlama geliyor insanlar bölünüyor. Günah keçisi yaşlılar ilan edilmesin. Zaten bu şekilde kısıtlamalarla düzelemeyiz. Önce vatandaş gerçek anlamda bilinçlendirilmeli. Gerçek vaka sayıları açıklanırsa vatandaş bilinçlenir. Ölüm korkusundan daha büyük nasıl bir korku olabilir. Gerçek beyanlar insanları bilinçlendirecektir. Virüsü, ‘okulları aç kapat’ ile yenemeyiz. Kalıcı bir çözüm getirilmeli" dedi.

TUĞÇE GİZEM DURAN (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ)

"DERSHANELER AÇIK, OKULLAR KAPALI"

"Yasaklardan önce okulların açılmasını beklerdim. Özellikle üniversitelerde tedbir alınarak devam edilebilirdi. Uzaktan eğitim yeterli değil. Özellikle 7. sınıfa giden kardeşim var, önümüzdeki sene liseye başlayacak uzaktan çok zorlanıyoruz. Maddi durumu olan insanlar kurslara gönderiyor. Dershanelerde kısıtlama yok, bu açığı kapatıyorlar. Devlet okuluna giden öğrenciler mağdur. Aynı sınava girecekler ama aynı eğitimi görmeyecekler. Virüs artmadan önce yazın yeterli tedbirler alınmalıydı" şeklinde konuştu.

SEMİH KARANLI (ESNAF)

"ESNAF İÇİN İYİ OLMADI"

"Yasaklar esnaf için iyi olmadı. Ya tamamen kapatıp destekte bulunulsun ya da yasak gelmesin. Suriyelilere yardımda çok bulunuldu. Biz bu ülkenin insanıyız. Şu an bizim yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM TÜRKYILMAZ (EV HANIMI)

"DAHA FAZLA YASAK GELSİN"

"Daha fazla yasak gelmeli. İnsanlar maskelerini yerlere atıyorlar, sorumsuzca davranıyorlar. Yolda yürürken bir sürü maske görüyorum. Ben çift maskeyle dolaşıyorum. Akrabalarımla aylardır görüşmüyorum. Yakınım kronik rahatsız bu hastalığa yakalandı ve acı çekiyor. Okullar kapatılsın, hafta sonları tamamen yasak gelsin. İnsanlar ciddiyetin farkına varsın. Ne kadar çok yasak gelirse o kadar çok durumu anlamaya başlarlar" ifadelerini kullandı.

NİHAL VEREN YALÇIN (LİSE ÖĞRENCİSİ)

"İNTERNET PROBLEMİ YAŞAYANLAR VAR"

"Yasaklar iyi oldu, hastalık azalabilir. Fakat sistem değiştirilmeli. Okullar kapatıldı hala internet ya da bilgisayar problemi olan arkadaşlarımız var. Bu açıdan derslerinden geri kalan çok insan oluyor. Okullarda kurallara yeterince uyulmuyordu, bu bakımdan okulların kapatılmasını doğru buldum ama öğrencilere yeterli destek verilmeli" dedi.