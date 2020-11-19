“Acil yıkım ve onarım gerekli”

İzmit Kent Konseyi Yönetimi İzmir'de meydana gelen deprem ve olası İstanbul depreminin, ilimizde oluşturacağı tahribatı önlemek için neler yapılması gerektiği hakkında konuşmak üzere, ilimizde faaliyet gösteren İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyarette bulundu. Ziyarette Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yürütme Kurulu Üyeleri Tülin Keçeci Güngör ve Hüseyin Çelik katılım sağladı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Ziyarette konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, "30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen ve can kayıpları ile sonuçlanan depremin hemen ardından İzmir'e gittiğinizi biliyoruz. Hem orada yaşadığınız tecrübeleri ve hem de olası İstanbul depreminin, ilimizde oluşturacağı tahribatı önlemek için neler yapılması gerektiğini konuşmaya geldik. 1999 depremini yaşayan bir kentteyiz ve yapı stokumuzun büyük bir bölümünü yaşlı yapılar oluşturuyor” dedi.

“UYGULAMAYA KONULMASINI ÖNERİYORUZ”

Erol, “Gelecekte yaşanacak olan İstanbul depreminde, çoğunun yıkılabileceğinden ve çok sayıda can kaybının olacağından büyük endişe duyuyoruz. Bu anlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilimizdeki yetkilileri başta olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, akademik meslek odalarımız ve kent konseylerimiz ile bir araya gelerek, yapılması gerekenlerinin ivedilikle planlanmasını ve uygulamaya koyulmasını kamuoyuna öneriyoruz" dedi.

"ACİL YIKIM VE ONARIM GEREKLİ"

Kocaeli İMO Başkanı Kahraman Bulut ise, "Deprem ile en yakından ilgili meslek grubuyuz. İnşaat mühendisleri olarak bu konudaki sorumluluklarımızın farkındayız. Yapı işleri genel teknik şartnamelere tamamen uygun projelendirme, yapı imalatı ve güçlendirme yapıyoruz. Kocaeli'de de, 1999 depremine bir şekilde direnmiş, ancak büyük tahribat almış, ağır hasarlı, deprem riski yüksek binalar ile halen onarılmamış orta hasarlı birçok kamu binası ve mesken bulunuyor. Bu yapı stokunun tekrar gözden geçirilmesi, yıkılması gerekenlerin acilen yıkılması ve orta hasarlılarında güçlendirilmesi gerekiyor. Aslında neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Biz her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.