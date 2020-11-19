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19 Kas 2020 - 15:22- Gündem G: 19 Kas 2020 - 15:24

Aygün. Gençlerin yanındayız

'Yarının Sesleri Platfotmu' üyesi öğrencileri Derince’de konuk eden Başkan Aygün, “Gençlerimiz için çalışıp projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz” dedi
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Gençlerle sık sık bir araya gelerek onların fikirlerini alıp, projelerini paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez lise öğrencilerinin oluşturduğu ‘Yarının Sesleri Platfotmu’ üyeleriyle buluştu. Yelken Kafe’de gerçekleşen buluşmada Mikail Cem Yalçınkaya (Şehit Özcan Kan Fen Lisesi), Ahmet Alperen Toyran (Nesibe Aydın Fen Lisesi), Okyanus Uzun (Nesibe Aydın Fen Lisesi) ve Doruk Akbaş (Sosyal Bilimler Lisesi) Başkan Aygün’ün konuğu oldu. Daha önce zoom programı üzerinden bir araya gelerek, sorularını cevapladığı öğrencileri bu kez Derince’de misafir eden Başkan Aygün, ilçe genelindeki projelerle ilgili bilgiler verdi. Yelken Kafe’de gerçekleşen programda Başkan Aygün ile öğrenciler ülkede gelişen savunma sanayi, tarımsal kalkınma politikaları ve genel konularla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ

Öğrencilere ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili bilgiler de veren Başkan Aygün, gönül belediyeciliği şiarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Aygün ve öğrenciler daha sonra ise Dumlupınar Mahallesi’nde hizmet veren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Öğrenciler, bünyesinde özel ders çalışma odaları, kütüphane, derslikler, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları, fitness grubu ve kaykay pistini barındıran eğitim ve spor kompleksini çok beğendiklerini ifade etti. Başkan Aygün de yaklaşık 30 bin m2’lik alan üzerine inşa edilen kompleksin ilçenin yeni eğitim ve spor üssü olduğunu belirterek “Gençlerimiz için çalışıp projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

# Spor, eğitim, Derince, Futbol

19 Kas 2020 - 15:22 - Gündem

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