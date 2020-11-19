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19 Kas 2020 - 15:39- Spor G: 19 Kas 2020 - 15:41

Bu Derince adamı kanser eder: 0-1

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Belediye Derince, Fatsa Belediyespor’u konuk etti, klasik baskıcı oyununu oynadı, ancak akıl almaz goller kaçırdı, duran toptan yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu, yine şok etti
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Belediye Derincespor sezonun 10. maçında Fatsa Belediyespor’u ağırladı. Karadeniz ekibi, 1 puan için geldiği maçta Derince’nin beceriksizliği sayesinde 3 puanla evine döndü. İlk yarıda evlere şenlik goller kaçıran Derince’de, 28’de Melih İnan karşı karşıya pozisyonda yüzde yüz bir golü kaçırdı. 30’da Mehmet Tosun’un şutundaki topu, önce üst, sonra yan direkten döndü. Boşta kalan Enes yakın mesafeden kaleye gönderemedi. 43’te Sercan yine 2 metreden gol yapamadı. Devre 0-0 sona erdi.

TEK ATAKLARI GOL OLDU

Derince’nin ilk yarıdaki baskısı ikinci yarıda olmasa da, topun hakimiydi. Doğancan, Melih, Enes ve Tayfur Emre ile birbirinden net pozisyonlarda fileleri göremeyen Derince, 63’te geriye düştü. Köşe vuruşunda kafalardan seken top Enver’e geldi. Enver yakın mesafeden kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

EFE VE KORAY 2 ARALIK’TA SAHADA

Kalan sürede Derince’nin baskısı gol için yeterli olmadı ve Belediye Derincespor, son iç saha maçındaki Yeşilyurt karşılaşmasında olduğu gibi aklın mantığın almadığı kaçırdığı gollerin ardından Fatsa’ya da elleri ile 3 puanı hediye etti! Bu arada Yeşilyurt maçından 3’er maç ceza alan stoperler Koray ve Efe maçı tribünden izledi. İki oyuncu da Edirne maçını da es geçecek ve 2 Aralık’taki Kemer maçında sahadaki yerlerini alabilecek. N ERDEM ÖVÜÇ

BELEDİYE DERİNCE: 0-FATSA BELEDİYE: 1

STAT: Derince

HAKEMLER:  Yusuf Aydın**, Sezgin Altun**, İsmail Emre**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre**, Sercan**, Rıdvan*, Melih** (Dk. 79 Kubilay*), Gökhan* (Dk. 54 Bahtiyar**), Mehmet Bağlı**, Muhammet Enes** (Dk. 79 Bertuğ*), Doğancan*, Sinan**, Mehmet Tosun* (Dk. 61 Tayfur*), Muhammet Yıldırım**

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan***, Gökhan***, Enver***, Rıdvan**, İsmail** (Dk. 73 Sinan**), Mehmet** (Dk. 73 Hacı Şükrü*), Doğukan Bulut**, Fatih** (Dk. 90 Doğukan*), Emre** (Dk. 90 Onur?), Muhammed**, Bilal** (Dk. 81 Emrah*)

GOL: Dk. 63 Enver (Fatsa)

SARI KART: Mehmet, Muhammet Fatih, Tayfur (Derince), Gökhan Açıkgöz, Emre, Mehmet, Hacı Şükrü, Ömürcan (Fatsa)

# Maç, Derince

19 Kas 2020 - 15:39 - Spor

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