DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatı 1. Olağan Kongresini 28 Kasım Cumartesi günü yapacak. Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 12.00’da başlayacak. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkan Babacan da katılacak. Babacan, kongre günü sabah saatlerinde karşılanacak ve önce il binasının açılışına katılacak. Açılışın ardından kongrenin yapılacağı salona geçilecek. Kongre sonrası da il merkezine geçilecek. Merkez Bankası Binası önünden yürüyerek şehir merkezine geçilecek. Babacan burada esnafı selamlayacak.
19 Kas 2020 - 20:15- Siyaset
Ali Babacan İzmit'e geliyor
DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatı’nın kongre tarihi belirlendi. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da katılacak. Aynı gün il binası açılışı ve esnaf ziyaretleri de yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.