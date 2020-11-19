Ali Babacan İzmit'e geliyor

DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatı 1. Olağan Kongresini 28 Kasım Cumartesi günü yapacak. Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 12.00’da başlayacak. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkan Babacan da katılacak. Babacan, kongre günü sabah saatlerinde karşılanacak ve önce il binasının açılışına katılacak. Açılışın ardından kongrenin yapılacağı salona geçilecek. Kongre sonrası da il merkezine geçilecek. Merkez Bankası Binası önünden yürüyerek şehir merkezine geçilecek. Babacan burada esnafı selamlayacak.