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19 Kas 2020 - 20:07- Gündem G: 19 Kas 2020 - 20:13

Korona verilerindeki artışı devam ediyor!

Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 19 Kasım günü hasta sayısı 4542 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 430 bin 170'e ulaştı. 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 943'e çıktı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4542 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 123 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 943'e, toplam hasta sayısı ise 430 bin 170'e yükseldi

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2918 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2918 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, ağır hasta sayısı ise 3850 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"SALGININ SEYRİNİ LEHİMİZE ÇEVİREMEZSEK ZORUNLU TEDBİRLER OLABİLİR"


Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.
# koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

19 Kas 2020 - 20:07 - Gündem

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