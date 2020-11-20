Büyükakın, “Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, meslek kuruluşlarının yanı sıra hemşeri dernekleri ve ekonomik çevrelerle olan buluşmalarına devam ediyor. Son olarak Başkan Büyükakın, Vanlılar Dernek Başkanı Fırat Güler, Kartepe Turizm Derneği Kamil Öçbe, MOBESKO Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Ardaman, İzmit Balıkhan esnaflarını, Kocaeli Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol ve beraberinde ki yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. “En büyük gücümüz milletimizin birlik ve beraberliğidir” diyerek konuklarıyla görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, “Öncelikli olarak insanımız için ortaya koyduğumuz tüm hedeflere ulaşmak için hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“KALPLERDE Kİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Ülkemizin ve şehrimizin aydınlık yarınları için eser üretmeye devam ederken, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Pandemi sürecinin ülkeler üzerinde oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekilen görüşmelerde, Kocaeli’ne yapılan hizmetler noktasında Başkan Büyükakın’a teşekkür eden STK temsilcileri, şehrin geleceği için öneri ve görüşlerini de dile getirdiler. “Büyük ve güçlü Türkiye için elimizden gelenin daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve şehrimizin geleceği için, yarınların sahipleri çocuklarımıza ve gençlerimize bırakacağımız kentimiz için eser siyasetimizi büyük kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunun yanında gönülden gönüle konuşmaya ve kalplerde ki yerimizi daha da sağlamlaştırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DÜNYAYI SARAN BU VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENEBİLİRİZ”

“Şehrimizde ki ekonomik gelişmelerinden eğitimine, sağlık alt yapısından tarımına, sanayisinden ticaretle uğraşan tüm iş insanlarına, turizmden gençlik ve sosyal hizmetlere kadar her alanda kentimize dair ne varsa yakından takip ve hizmet ediyoruz” ifadelerini de sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “COVİD-19 salgınına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu noktada STK’larımız kendi alanlarında daha çok farkındalık sağlamaya biraz daha fazla katkı sunması çok iyi olacaktır. Etki alanlarında oluşturacakları maske, mesafe ve temizlik vurgusu, toplum içerisinde bu konuya gösterilecek daha fazla dikkatin, virüsün yayılma hızını da yavaşlatmasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Dünyayı saran bu virüsü hep birlikte yenebiliriz. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz” açıklamasını yaptı.

“KOCAELİ’MİZE KARŞI ÇOK NET BİR VİCDANİ SORUMLULUKTUR”

Konuklarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, Korona virüsle mücadelede en kritik aktörlerin sağlıkçılar olduğunu da belirten Başkan Büyükakın, “Bu kritik savaşçılarımızı ve kahramanlarımızı güçlü tutmak zorundayız. Her birimiz tedbirlere ve kurallara sıkı sıkı uymamız bir zorunluluktur. Bu şekilde sağlık ordumuzun yanında olduğumuzu gösterir ve mücadelelerine de katkı sunmuş oluruz” diye konuştu. “Eski normallerimize mesafe koymazsan yarın sevdiklerimizle aramıza mesafeler girecektir” hatırlatmasını yaparak konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak net bir şekilde kendimize, sevdiklerimize, Kocaeli’mize ve ülkemize karşı çok net bir vicdani sorumluluktur. Sağlığımızın ve sosyal yaşamın net güvencesi bu anlayıştır” ifadelerini sarf etti.

“YARINLARINA DÖNÜK YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konuklarından Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol, Diliskelesi sahil ve balıkçı barınaklarına dönük çalışma için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. “Kocaeli’nin yarınlarına dönük yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diyerek konuklarıyla değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, Kartepe Turizm Derneği Kamil Öçbe ve yönetimiyle de Kocaeli’de ki turizm başlığı altında neler yapılabileceği üzerine görüştü. “Kocaelili girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve esnaflarımız ülkemizde ki turizm ekonomisinden daha çok faydalanması için adımlarımızı hızlı bir şekilde atıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Turizm potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bu konuda çok ciddi adımlar atıyoruz. Şehrimize her noktada katkı sunmak için ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.