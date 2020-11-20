Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Dilovası İlçesi Liman Caddesi üzerinde alt yapı yenileme çalışması yapılacak. Araç trafiğine kapatılacak olan yol için geçici güzergah oluşturuldu.
ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Dilovası İlçesi Liman Caddesinin tem otoyolu Diliskelesi girişi K8 ile 1009. sokak arasında kalan bölümde alt yapı yenileme çalışması yapacak. 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak çalışma, 23 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek. Çalışma süresince güzergahta araç geçişine izin verilmeyecek.
GEÇİCİ GÜZERGAH
İSU Genel Müdürlüğünce yapılacak çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah oluşturuldu. Çalışma süresince toplu taşıma ve sivil araçlar Liman Caddesi, D-100 Yan yol, 1009. sokak ve Liman Caddesinden oluşan geçici güzergahı kullanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.