Kandıra’da cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi

Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cuma Namazı öncesinde ilçe merkezi başta olmak üzere program dahilindeki camileri dezenfekte etti. Cuma Namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Kandıra Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını camilerde yoğunlaştırarak, Cuma Namazı öncesinde tüm camilerde özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla dezenfekte çalışması yaptı.

"AMACIMIZ DAHA YAŞANILABİLİR BİR KANDIRA"

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; “Kutsal mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için belediye olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Her açıdan görev alanımızda bulunan, en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunabilmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma namazı öncesinde de camilerde yoğunluk olacağını düşünerek camilere ağırlık verdik. Camilerimizin iç mekânları, avluları, şadırvanları ve tuvaletleri de dâhil olmak üzere her noktasını dezenfekte ediyoruz. Amacımız daha yaşanılır bir Kandıra için halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması neticesinde özlediğimiz günlere kavuşacağız.” dedi.