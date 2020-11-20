Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Kas 2020 - 11:03- Gündem G: 20 Kas 2020 - 11:04

Kandıra’da cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi

Kandıra Belediyesi,  ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde Koronavirüse karşı mücadeleye devam ediyor.
mask

Kandıra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cuma Namazı öncesinde ilçe merkezi başta olmak üzere program dahilindeki camileri dezenfekte etti. Cuma Namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Kandıra Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını camilerde yoğunlaştırarak, Cuma Namazı öncesinde tüm camilerde özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla dezenfekte çalışması yaptı.

"AMACIMIZ DAHA YAŞANILABİLİR BİR KANDIRA"

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan; “Kutsal mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için belediye olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Her açıdan görev alanımızda bulunan, en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunabilmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlamda her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma namazı öncesinde de camilerde yoğunluk olacağını düşünerek camilere ağırlık verdik. Camilerimizin iç mekânları, avluları, şadırvanları ve tuvaletleri de dâhil olmak üzere her noktasını dezenfekte ediyoruz.  Amacımız daha yaşanılır bir Kandıra için halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması neticesinde özlediğimiz günlere kavuşacağız.” dedi.

# Kandıra, maske, açıklama

20 Kas 2020 - 11:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kandıra’da cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi mask
Kandıra’da cuma namazı öncesi camiler dezenfekte edildi
Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması mask
Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması
Büyükakın, “Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz” mask
Büyükakın, “Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz”
Aygün. Gençlerin yanındayız mask
Aygün. Gençlerin yanındayız
“Acil yıkım ve onarım gerekli” mask
“Acil yıkım ve onarım gerekli”
“Kocaeli’nin depreme hazırlıklı olması için var gücümüzle çalışacağız” mask
“Kocaeli’nin depreme hazırlıklı olması için var gücümüzle çalışacağız”
Anket Yeni alınan karadaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk” mask
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk”

GALERİ

Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı mask
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL