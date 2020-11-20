İsrail’deki patlamanın ateşi Körfeze düştü

Temel Cici’nin sosyal paylaşım sayfasından yaptığı duyuru ile ölüm ateşinin Körfez ve Akyazı’ya düştüğü öğrenildi. Yapılan paylaşıma göre patlama yaşanan fabrikadan emekli olan ve daha sonra çalışmak için 3 ay önce bu ülkeye yine aynı ülkeye giden Adnan Cici, patlamada hayatını kaybetti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve kahvehanede çalışan Temel Cici’nin Kardeşi olan Adnan Cici, bugün memleketi Sakarya Akyazı’da defin edilecek.