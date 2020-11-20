Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Kas 2020 - 12:27- Asayiş G: 20 Kas 2020 - 12:30

İsrail’deki patlamanın ateşi Körfeze düştü

İsrail’in Ashdod kentinde bulunan, Shaul Gota Metal Geri Dönüşüm Fabrikasında üç gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren iki kişiden biri Körfezli Temel Cici’nin kardeşi Adnan Cici olduğu öğrenildi

mask

Temel Cici’nin sosyal paylaşım sayfasından yaptığı duyuru ile ölüm ateşinin Körfez ve Akyazı’ya düştüğü öğrenildi. Yapılan paylaşıma göre patlama yaşanan fabrikadan emekli olan ve daha sonra çalışmak için 3 ay önce bu ülkeye yine aynı ülkeye giden Adnan Cici, patlamada hayatını kaybetti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve kahvehanede çalışan Temel Cici’nin Kardeşi olan Adnan Cici, bugün memleketi Sakarya Akyazı’da defin edilecek.
# Körfez

20 Kas 2020 - 12:27 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hatay’da bir orman yangını daha mask
Hatay’da bir orman yangını daha
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu mask
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın korkuttu
Kocaeli’de, DHKP-C üyesi yakalandı mask
Kocaeli’de, DHKP-C üyesi yakalandı
Devrilen traktörün altında kaldı mask
Devrilen traktörün altında kaldı
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Hem öldürdü hem özür diledi! mask
Hem öldürdü hem özür diledi!
Anket Yeni alınan karadaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk” mask
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk”

GALERİ

Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı mask
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL