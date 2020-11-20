Temel Cici’nin sosyal paylaşım sayfasından yaptığı duyuru ile ölüm ateşinin Körfez ve Akyazı’ya düştüğü öğrenildi. Yapılan paylaşıma göre patlama yaşanan fabrikadan emekli olan ve daha sonra çalışmak için 3 ay önce bu ülkeye yine aynı ülkeye giden Adnan Cici, patlamada hayatını kaybetti. Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve kahvehanede çalışan Temel Cici’nin Kardeşi olan Adnan Cici, bugün memleketi Sakarya Akyazı’da defin edilecek.
20 Kas 2020 - 12:27- Asayiş Güncelleme: 20 Kas 2020 - 12:30
İsrail’deki patlamanın ateşi Körfeze düştü
İsrail’in Ashdod kentinde bulunan, Shaul Gota Metal Geri Dönüşüm Fabrikasında üç gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren iki kişiden biri Körfezli Temel Cici’nin kardeşi Adnan Cici olduğu öğrenildi
# Körfez
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.