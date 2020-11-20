İzmit Belediyespor’un Avrupa fikstürü belli oldu. 

Avrupa’nın kadın basketbolunda en prestijli organizasyonu olan EuroLeague Women’da İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida, Rus temsilcileri Dynamo Kursk ve Nadezhda takımlarıyla eşleşen İzmit Belediyespor’un fikstürü belli oldu. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçların tamamı İstanbul Ülker Spor Salonu’nda oynanacak.
İZMİT, FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK
Ülkemizden sadece İzmit Belediyespor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer almaya hak kazandığı devler liginin maçları İstanbul, Girona ve Sopron şehirlerinde oynanacakken İzmit Belediyespor’un ve Fenerbahçe’nin yer aldığı gruptaki tüm maçlar İstanbul Ülker Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Ülkemizi bu organizasyonda temsil eden diğer takım Galatasaray ise maçlarını Macaristan’ın Sopron kentinde oynayacak.
İLK MAÇ 1 ARALIK’TA
Fikstürün belli olmasıyla birlikte İzmit Belediyespor ilk maçını 1 Aralık Salı saat 21:00’da İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak. Ardından 2 Aralık Çarşamba günü saat 17:00’da Rus temsilcisi Dynma Kursk ile karşılaşacak. İzmitli Periler son maçında ise yine başka bir Rus temsilci Nadezhda ile 4 Aralık Cuma günü saat 18:00’da karşı karşıya gelecek. Ayrıca tüm maçlar FİBA’nın resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.