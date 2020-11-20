YRP İhsaniye Merkez Mahallesi’ne Özder atandı

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı yeni yönetimi teşkilatlanma çalışmalarında dur durak tanımıyor. Geçtiğimiz hafta Piyalepaşa Mahalle temsilciliğini atayan İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt, bu hafta da İhsaniye Merkez Mahallesi temsilciliğine mahallenin saygın isimlerinden olan Hakan Özder’i atadı. Bayazıt en kısa zamanda 50 mahallenin hepsinde teşkilatlanacaklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.