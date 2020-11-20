YRP İhsaniye Merkez Mahallesi’ne Özder atandı

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı yeni yönetimi teşkilatlanma çalışmalarında dur durak tanımıyor. Geçtiğimiz hafta Piyalepaşa Mahalle temsilciliğini atayan İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt, bu hafta da İhsaniye Merkez Mahallesi temsilciliğine mahallenin saygın isimlerinden olan Hakan Özder’i atadı. Bayazıt en kısa zamanda 50 mahallenin hepsinde teşkilatlanacaklarını ifade etti.