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20 Kas 2020 - 15:07- Gündem G: 20 Kas 2020 - 15:09

Körfez’de, AŞEVİ Projesi hayata geçirildi

Körfez Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkânı sunuyor. Aşevinde günün ilk saatlerinde pişirilen yemekler, 56 aile olmak üzere toplam 126 vatandaşa ikram ediliyor.
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Vatandaşların sağlığı ön planda tutularak, hijyenik koşullarda ve Nazende tesislerinde günlük olarak pişirilen yemekler, Körfez’de ikamet eden 56 aileye profesyonel ekiplerce teslim ediliyor. Güler yüzlü aşçıları ve yemek personeliyle aşevi hizmeti kapsamında; haftanın 7 günü 126 vatandaş sıcak yemek hizmetinden yararlanıyor.

BÜYÜKLERİN DUASI

Körfez halkının her anında yanında olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçen Aşevi projesi kapsamında yemeklerin pişirildiği tesisi ziyaret etti. Çorbada bizimde tuzumuz olsun diyen Başkan Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük vazifelerimizden biri. Bu bağlamda; Aşevi projemizi hayata geçirdik. Bizim inancımızda, kültürümüzde var olan yardımlaşma düsturu ile, yaşlı, kendi ihtiyacını karşılayamayan Körfezli komşularımızın istek ve taleplerini belediye olarak bizler karşılıyoruz. Özellikle büyüklerimizin hayır duasını almak, dünyalara bedel” ifadelerinde bulundu.

İKRAMLAR SÖĞÜT’TEN

Profesyonel aşçıların hijyenik koşullarda pişirdiği yemekler araçlara yüklendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, belediye ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret ederek, hazırlanan ikramları elleriyle teslim etti. Vatandaşlar Aşevi hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ettiler.

# Körfez, Vatandaş

20 Kas 2020 - 15:07 - Gündem

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