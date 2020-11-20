Körfez’de, AŞEVİ Projesi hayata geçirildi

Vatandaşların sağlığı ön planda tutularak, hijyenik koşullarda ve Nazende tesislerinde günlük olarak pişirilen yemekler, Körfez’de ikamet eden 56 aileye profesyonel ekiplerce teslim ediliyor. Güler yüzlü aşçıları ve yemek personeliyle aşevi hizmeti kapsamında; haftanın 7 günü 126 vatandaş sıcak yemek hizmetinden yararlanıyor.
BÜYÜKLERİN DUASI
Körfez halkının her anında yanında olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçen Aşevi projesi kapsamında yemeklerin pişirildiği tesisi ziyaret etti. Çorbada bizimde tuzumuz olsun diyen Başkan Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük vazifelerimizden biri. Bu bağlamda; Aşevi projemizi hayata geçirdik. Bizim inancımızda, kültürümüzde var olan yardımlaşma düsturu ile, yaşlı, kendi ihtiyacını karşılayamayan Körfezli komşularımızın istek ve taleplerini belediye olarak bizler karşılıyoruz. Özellikle büyüklerimizin hayır duasını almak, dünyalara bedel” ifadelerinde bulundu.
İKRAMLAR SÖĞÜT’TEN
Profesyonel aşçıların hijyenik koşullarda pişirdiği yemekler araçlara yüklendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, belediye ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret ederek, hazırlanan ikramları elleriyle teslim etti. Vatandaşlar Aşevi hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.