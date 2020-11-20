Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Kas 2020 - 15:31- Siyaset G: 20 Kas 2020 - 15:36

PKK son iki yılda 316 çocuğu dağa kaçırdı

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız 316 çocuğun dağa kaçırıldığını ve kız çocuklarının tecavüze uğradığını söyledi. Katırcıoğlu, Diyarbakır annelerinin süren eylemine ilişkin, “3 Eylül 2019 günü bir aile ile başlayan bu eylem, şimdi 141 ailenin katılımıyla sürmektedir. Bu masum ve insani direnişin yanında olmak herkesin boynunun borcudur” dedi.

Video için play'e tıklayın

Katırcıoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Katırcıoğlu, Çocuk Halkları Alt Komisyonu tarafından saha ziyaretlerinin yanı sıra çocuk alanında hizmet veren kamu kurumu yetkilileri, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile çocuk temsilcilerinin yakından dinlendiğini aktardı. Katırcıoğlu, Çocuk Hakları Alt Komisyonunun pandemi süreci de dahil olmak üzere 8 toplantı, ulusal ve uluslararası toplantılar, saha inceleme ziyaretleri şeklinde 13 ayda 13 program gerçekleştirdiğini söyleyerek, çocuk işçiliği konusunda Şanlıurfa ve Ordu'ya inceleme ziyaretleri yaptıklarını anımsattı. Katırcıoğlu, Türkiye’nin terörle ve terör örgütleriyle mücadele ettiğini hatırlatarak, “Bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız toplamda 316 çocuk dağa kaçırılmıştır. Kız çocuklarının tecavüze uğradığını, hamile kaldığında da infaz edildiğini ve aileleri ile tehdit edildiğini artık çok net biliyoruz. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerinde bir yılda 20 çocuk ailesine kavuştu. 3 Eylül 2019 günü bir aile ile başlayan bu eylem, şimdi 141 ailenin katılımıyla sürmektedir. Bu masum ve insani direnişin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin bu çocuklarla ilgili hiçbir önerge vermediğini ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Adeta üç maymunu oynuyorlar" değerlendirmesini yaptı.
# çocuk, aile

20 Kas 2020 - 15:31 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP İhsaniye Merkez Mahallesi’ne Özder atandı mask
YRP İhsaniye Merkez Mahallesi’ne Özder atandı
İşeri: Covid-19’la hep birlikte mücadele etmeliyiz mask
İşeri: Covid-19’la hep birlikte mücadele etmeliyiz
BBP’li Akpınar’dan Sezer’e kentsel dönüşüm teşekkürü mask
BBP’li Akpınar’dan Sezer’e kentsel dönüşüm teşekkürü
TEMAD Gölcük’ten DEVA Gölcük’e ziyaret mask
TEMAD Gölcük’ten DEVA Gölcük’e ziyaret
Sarıtoprak, Darıca’da sorunları dinledi mask
Sarıtoprak, Darıca’da sorunları dinledi
Gelecek Körfez’den DEVA’ya kutlama mask
Gelecek Körfez’den DEVA’ya kutlama
Anket Yeni alınan karadaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk” mask
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk”

GALERİ

Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı mask
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL