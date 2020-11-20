Beşir Derneği hayırlara vesile oldu

Beşir Derneği dün Afrin ve İdlip'teki yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere 20 ton unu tıra yükledi. Doğu Kışla Pazar Alanı'ndan hareket eden tırın ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, "Beşir Derneği; Kamu Yararına Faaliyet Gösteren dernek statüsü ile uluslararası insani yardım derneği olarak yurt genelinde 81 vilayetimiz ve bir çok ilçemizde organize ettiğimiz yardım Kon ve Genç Beşir gibi ulusal ve yerel ortaklarımız ile etkin bir yardım kampanyası yürütmekteyiz." dedi

"5 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKMAKTA"

Doruklu açıklamalarının devamına, "Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz lojistik depolarımız ile toplanan yardımların taslifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapılmaktadır. Kilis, Reyhanlı ve Ceraplusta açılmış faaliyet gösteren Fırın ve aşevlerimiz ile Afrin ve İdlip'teki kardeşlerimizin günlük sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamaktayız. Fırınlarımızda günlük 30 bin adet ekmek ve aşevimizde 5 bin kişilik üç öğün sıcak yemek çıkmaktadır.

"HAYIRLARA KÖPRÜ OLUYORUZ"

Bugün burada hep brlikte şahit olduğumuz organizasyonda Afrin ve İdlipteki mazlum kardeşlerimize ekmek çıkaran Kilisteki fırınımızda kullanılmak üzere 20 ton un gönderiyoruz. Biz Beşir olarak hayırlarınıza köprü olmak için her daim buradayız. Bu yardımın gerçekleşmesi için emeği geçen Kocaeli Temsilciliğimize ve heyetine, İzmit Semerkand Vakfına, Tümisad Kocaeli Şubesi, Genç-Kon'a, Genç Beşir'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Gönüllülerimize, bizi yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarımıza, Genel Başkanımız, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.