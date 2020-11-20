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20 Kas 2020 - 16:10- Gündem G: 20 Kas 2020 - 16:14

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Kocaeli basınıyla buluştu

Kocaeli basın mensupları ile bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Bu kadar güçlü yerel basını olan, bini aşkın yerel basını olan bir ülkeyiz" dedi.

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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran,  Kocaeli basınıyla düzenlenen düzenlenen toplantıda buluştu. Kocaeli'de bulunan basın kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Duran toplantıda yerel basının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Duran, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Toplantıda konuşan ve dünyanın hiçbir ülkesinde, Basın İlan Kurumu’nun muadilini görmediğini belirten Duran, “Devletlerin bir şekilde gazetelere destekleri oluyor ama bu derece bir yılda, 467 milyon liralık bir desteğinin olduğunu zannetmiyorum. Bu kadar güçlü yerel basını olan, bini aşkın yerel basını olan bir ülkeyiz. Biz bu dönemde özellikle yerel basının ayakta kalmasını, yaşamasını önemsiyoruz. Çünkü yerel basın dediğimiz o şehrin yerel demokrasisidir, ana unsurudur. O şehrin kılcal damarıdır” dedi.

# Kocaeli

20 Kas 2020 - 16:10 - Gündem

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