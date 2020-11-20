İzmitli çocuklar haklarını, İzmit Belediyesiyle duyurdu

İzmit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü eğlenceli ve farkındalık yaratan etkinliklerle kutladı. Akmeşe’de Hacivat ve Karagöz oyunuyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza önünde bugün düzenlenen oratoryoyla ise çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturdu. Seyr-ü Zeyrek Sanat Okulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Çocuklar Haklı” adlı oratoryo vatandaşlardan büyük alkış aldı.



HER ÇOCUK BİR FİDANDIR



Oratoryo gösterisi sonrası İzmit Belediyesi tarafından 1500’den fazla çam ağacı fidanı İzmitlilere dağıtıldı. ‘Her çocuk bir fidandır’ anlayışıyla çocukların geleceğe en iyi şekilde ulaşmaları konusunda önemli çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, yeşil bir gelecek için yüzlerce fidanı vatandaşlara hediye etti.