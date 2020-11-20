Korona verilerindeki artışı devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5103 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 141 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 84'e, toplam hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3019 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3019 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, ağır hasta sayısı ise 3990 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.
"AĞIR HASTA SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Ve sen hala bakansın ne acıdır ki!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.