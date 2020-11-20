Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Kas 2020 - 19:21- Gündem G: 20 Kas 2020 - 19:30

Korona verilerindeki artışı devam ediyor!

Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 20 Kasım günü hasta sayısı 5103 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı. 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 84'e çıktı. Günlük vefat sayısı 19 Nisan'da görülen en fazla vefat sayısını geçerek rekor kırdı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5103 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 141 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 84'e, toplam hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3019 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3019 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, ağır hasta sayısı ise 3990 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI 4 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı
# koronavirüs

20 Kas 2020 - 19:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmitli çocuklar haklarını, İzmit Belediyesiyle duyurdu mask
İzmitli çocuklar haklarını, İzmit Belediyesiyle duyurdu
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Kocaeli basınıyla buluştu mask
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Kocaeli basınıyla buluştu
Körfez’de, AŞEVİ Projesi hayata geçirildi mask
Körfez’de, AŞEVİ Projesi hayata geçirildi
Türk Sağlık Sen: Vergi muafiyeti getirilsin mask
Türk Sağlık Sen: Vergi muafiyeti getirilsin
Gölcük Devlet’in yoğun bakımı değerlendirildi mask
Gölcük Devlet’in yoğun bakımı değerlendirildi
ÇYDD Kandıra’dan Mehmet Akif Ortaokulu’na ‘Atatürk Köşesi’ mask
ÇYDD Kandıra’dan Mehmet Akif Ortaokulu’na ‘Atatürk Köşesi’
Anket Yeni alınan karadaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti mask
Çağrı, mezarlık yanında intihar etti
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk” mask
“O kişiler hakkında yasal yollara başvurduk”

GALERİ

Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı mask
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL