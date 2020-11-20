Gölcükspor Teknik Direktörü Tunahan Akdoğan Gölcükspor’daki görevinden ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik adamı yaptığı açıklamada “3. Ligin en köklü kulüplerinden biri olan Gölcükspor yaşadığı şanssız ve talihsiz puan kayıpları ile camiamıza gönül verenleri üzdüğümüzün farkındayız. Lakin bu kulübün hak ettiği yerde olması adına elimizden gelen gayreti en üst seviyede ortaya koyduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüzü Mali, idari ve sportif anlamda var olan tüm problemleri bir bir aşma arzusuyla samimiyetle mücadele ederek onca ekonomik imkansızlıklar içinde imkanlar oluşturarak bu şanlı kulübü tarihine yaraşır şekilde en iyi noktaya taşınmasını sağlamak adına çalışmaktan başka bir gayemiz yoktur. Yaşanan bu kötü sürecin aşılması için bütün camiayı, geçmişte bu kulübe her kademede hizmet etmiş yöneticilik yapmış veya gönül vermiş herkesin bizlere destek olmasını ve bu desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isteriz. Bu güne kadar yanımızda olan ve destek olan yöneticilerimize Gölcükspor camiasına teşekkür ederim. Görev yaptığımız süre içinde bize köstek olanlarında sadece teknik ekibe değil Gölcükspor’a zarar verdiklerini belirtmek isterim. Gölcükspor’a kalan müsabakalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
20 Kas 2020 - 17:50- Spor Güncelleme: 20 Kas 2020 - 23:43
Tunahan Akdoğan Gölcükspor’a veda etti
Gölcükspor Teknik Direktörü Tunahan Akdoğan Gölcükspor’daki görevinden ayrıldı. Kırmızı siyahlı ekibin teknik adamı yaptığı açıklamada “3. Ligin en kö...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.