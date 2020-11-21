Yaşayan efsane Haldun’lara ilaveler geliyor

Dünyanın tanıdığı efsane karate antrenörlerinden Muzaffer Yoldaş çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Haldun Alagaş gibi bir dünya devini dünya sporuna hediye eden Muzaffer Usta Başiskele başta olmak üzere kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Başiskele'deki çalışmalarında pandemi kuralları dahilinde sürdüren Muzaffer Hoca, yeni yeni Haldunlar yetiştirmek için kolları sıvadı. Yoldaş “Hayatımın bir anlamı karatedir. Onunla soluk alıp veriyorum, çocuklar çok heyecanlı, ben de kendimi onlarla dinamik hissediyorum, onları geleceğe hazırlıyorum, çok mutluyum” dedi.