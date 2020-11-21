Kocaeli Büyükşehir belediyesi eski spor müdürü Nurettin Arıcan da koronaya yakalandı. Alikahya’daki evinde tedavisi devam eden Arıcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Yaptırdığım covid testi sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için iyiyim, dualarınızı bekliyorum. Kendinize çok dikkat ederek Allah’a emanet kalınız” dedi. Bizler de Arıcan’a can-ı gönülden dua ediyor, sağlığına kavuşmasını diliyoruz.