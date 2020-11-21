Kocaeli Büyükşehir belediyesi eski spor müdürü Nurettin Arıcan da koronaya yakalandı. Alikahya’daki evinde tedavisi devam eden Arıcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak “Yaptırdığım covid testi sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için iyiyim, dualarınızı bekliyorum. Kendinize çok dikkat ederek Allah’a emanet kalınız” dedi. Bizler de Arıcan’a can-ı gönülden dua ediyor, sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.