Çok sıkıldık !..

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından engelli Halil Özkaraman, maçlara girememekten şikayetçi oluyor. Özkaraman, Kocaelispor maçına gitmeden geçen her haftanın kendisini çok sıktığını dile getirerek, ekran başında zor şartlarda maç izlemeye çabaladıklarını söylüyor. Özkaraman profil resmini de değiştirerek “Tahir başkanımıza hepimiz destek verelim ve Kocaelispor 1.Lig’e yükselsin. Bu liglerden bıktık artık. Çile bitsin. Yerimiz Süper Lig… Bunu başaracağız, ona güveniyoruz” dedi.