Sayarı’lardan sevindirici haber geldi

Kentimizin gerçek bir spor emekçisi olan saha komiseri Alparslan Sayarı’nın oğlu Gürol Sayarı’nın 14 gün önce testi pozitif çıkmıştı. Karantina sürecini atlatan Sayarı’lara müjdeli haber geldi ve test bu kez negatif çıktı. Böylece karantina süreci de sona erdi. Alparslan Sayarı “Aslan parçası oğlum karantinadan çıktı. Rabbime şükürler olsun çok iyi. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin” dedi.