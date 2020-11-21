Sayarı’lardan sevindirici haber geldi

Kentimizin gerçek bir spor emekçisi olan saha komiseri Alparslan Sayarı’nın oğlu Gürol Sayarı’nın 14 gün önce testi pozitif çıkmıştı. Karantina sürecini atlatan Sayarı’lara müjdeli haber geldi ve test bu kez negatif çıktı. Böylece karantina süreci de sona erdi. Alparslan Sayarı “Aslan parçası oğlum karantinadan çıktı. Rabbime şükürler olsun çok iyi. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.