Ertuğ: Hakkımızda hayırlısı olsun !..

Spor camiasının yakından tanıdığı isim Volkan Ertuğ yeni bir projeye imza attı, ancak yasaklar gelince, güncelleme yaptı. Ertuğ “Genç dinamik üretken antrenör ekibimizle birlikte modern futbol dünyasının en güncel gelişimlerini Kocaeli bölgesinde farklı bir bakış açısı ile birlikte kalıcı, verimli ve profesyonel kulüplerimize yetiştireceğimiz sporcularımızla bu alanda en başarılı sporcu merkezi olacağımızın sözünü veriyoruz. Futbol takım oyunu olmasının yanında bireysel becerilerin sonuca etkisinin olduğu bir oyundur” dedi.
ÇALIŞMA PROGRAMI:
Bireysel gelişim
Temel beceri
Alt yaş yaş grubu
Mevkilere özel antrenman
Kaleci antrenmanları
Sporcu koçluğu
Okul eğitim desteği
Cimnastik antrenmanı
Algı ve reaksiyon çalışmaları
Beslenme programı
Diyetisyen desteği
Bütüncül analiz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.