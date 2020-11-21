Ertuğ: Hakkımızda hayırlısı olsun !..

Spor camiasının yakından tanıdığı isim Volkan Ertuğ yeni bir projeye imza attı, ancak yasaklar gelince, güncelleme yaptı. Ertuğ “Genç dinamik üretken antrenör ekibimizle birlikte modern futbol dünyasının en güncel gelişimlerini Kocaeli bölgesinde farklı bir bakış açısı ile birlikte kalıcı, verimli ve profesyonel kulüplerimize yetiştireceğimiz sporcularımızla bu alanda en başarılı sporcu merkezi olacağımızın sözünü veriyoruz. Futbol takım oyunu olmasının yanında bireysel becerilerin sonuca etkisinin olduğu bir oyundur” dedi.

ÇALIŞMA PROGRAMI:

Bireysel gelişim

Temel beceri

Alt yaş yaş grubu

Mevkilere özel antrenman

Kaleci antrenmanları

Sporcu koçluğu

Okul eğitim desteği

Cimnastik antrenmanı

Algı ve reaksiyon çalışmaları

Beslenme programı

Diyetisyen desteği

Bütüncül analiz