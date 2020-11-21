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21 Kas 2020 - 10:23- Gündem G: 21 Kas 2020 - 10:29

Bu ağaç tam 600 yıldır meyve veriyor!

Gölcük’te yaklaşık 600 yıldır ayakta durduğu değerlendirilen dev kestane ağacı, asırlardır meyve vermeye devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacının gövdesini, yan yana durarak kollarını açan 5 kişi bile saramıyor.
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Gölcük Halıdere bölgesinin güneyinde kalan Samanlı Dağları’nda bulunan bir kestane ağacı yaklaşık 600 yıldır ayakta duruyor. 2 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kestane ağacı gövdesinin genişliği ile görenleri şaşırtıyor. Asırlardır dev ağaçta kestane yetişmeye devam ediyor. Piknik yapan vatandaşların yaktığı ateşin sıçraması sonucunda bir kısmı yanan ağaç, buna rağmen dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Ailesinden miras kalan arazi üzerindeki kestane uzun yıllardır kestane toplamaya devam ettiklerini söyleyen Mensur Keskin isimli vatandaş ağacın turizme kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Yan yana gelerek kollarını açan 5 kişi ise ağacın yarısını sarabildi.

“YAPILAN İNCELEMELER NETİCESİNDE BU AĞACIN 600 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR”

Ağacın Osmanlı padişahlarından 2. Murat dönemine kadar uzanan bir tarihinin olduğunu tahmin ettiklerini belirten Mensur Keskin isimli vatandaş, “Buralar bizim kestaneliklerimiz. Bizlere babalarımızdan, dedelerimizden kaldı. Yapılan incelemeler neticesinde bu ağacın 600 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Bu da geçmişe gittiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin babası 2. Murat dönemlerine denk gelmektedir. O zamandan beri bu korunmuştur. Biz de gerekli önlemlerle koruduk. Tarihi kısaca bu şekildedir. İkinci sene önce bu ağaç Orman İşletmesi tarafından koruma altına alındı. Burada da tören yapıldı. Herkes gelsin, görsün. Belki de böyle bir ağaç bu muhitte yoktur. Belki de Kocaeli’deki en tarihi ağa budur” dedi.

“O ZAMANDAN BERİ MEYVE VERİYOR”

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini belirten Halıdere Körfez Mahallesi Muhtarı Necmi Bekar ise asırlar boyunca meyve verebilen kestane ağaçlarının önemsenmesi gerektiğini belirterek, “Burası Samanlı Dağları. Bu yörenin, Kocaeli’nin güney yakasında kalan en kuvvetli dağları. Kestane ağacı, zeytin ağacı gibi çok kutsal bir ağaçtır. Şimdi görmüş olduğunuz bu ağaca 600 yıllık diyoruz. Atalarımız, dedelerimiz aşılamış. O zamandan beri meyve veriyor. O bakımdan kestaneye diğer meyveler gibi önem verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“BİZ 5 KİŞİ BİR ARAYA GELEREK AĞACI SARMAYA ÇALIŞTIK AMA BU SÖZ KONUSU OLMADI”

Bölgede yaşayan Eyüp Aydın isimli vatandaş ise, tarihi ağacın bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından önemli olduğunu belirterek, “Biz 5 kişi bir araya gelerek ağacı sarmaya çalıştık ama bu söz konusu olmadı. Görüldüğü gibi bu ağacın 600 yıllık bir tarihi var. Ağacımız anıt ağaç şeklinde gözükmektedir” şeklinde konuştu.

# Vatandaş, Kocaeli, Körfez, Gölcük

21 Kas 2020 - 10:23 - Gündem

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