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21 Kas 2020 - 10:38- Asayiş G: 21 Kas 2020 - 10:41

Emniyet açıkladı! Kocaeli'de tam 275 kişi...

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 275 kişiye para cezası uygulandı.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1435 iş yeri denetlendi, 23 bin 555 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 21, yasaklanan yerlerde sigara içen 44 kişi ile tedbirlere uyulmayan 14 işletmenin sahibine para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalanırken 1095 aracın kontrolü sağlandı.
# maske

21 Kas 2020 - 10:38 - Asayiş

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