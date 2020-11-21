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21 Kas 2020 - 10:56- Gündem G: 21 Kas 2020 - 11:00

Turgay öğretmen hayatını kaybetti

Mimar Sinan İlkokulu emekli öğretmenlerinden Turgay Aydemir hayatını kaybetti
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İzmit Bekirdere Mimar Sinan İlkokulu emekli öğretmenlerinden olan Turgay Aydemir,  yakalandığı koronavirüs salgınına bağlı kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Aydemir’in cenazesi bugün Kent Mezarlığında defnedilecek.
# koronavirüs, İzmit

21 Kas 2020 - 10:56 - Gündem

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